Soijapapu on gastronomian ihmelapsi. Siitä voi valmistaa melkein mitä tahansa. Soijakastikkeen lisäksi papu muuntuu muun muassa lihan- tai maidonkorvikkeeksi tai soijajauhoksi. Monitasoisimman makuelämyksen tarjoaa misotahna.

Se syntyy näin: soijapapujen annetaan fermentoitua eli käydä suolan, ohran ja riisin kanssa. Lopputulos jauhetaan paksuksi tahnaksi, joka on ulkonäöltään jotain kinuskin ja mämmin välimaastosta. Makua voi parhaiten kuvata termillä umami. Se on viides perusmaku: täyteläistä, pyöreää, maistuvaa.

Maukas miso on yksi japanilaisen ruokakulttuurin peruskivistä — ja tänään keittiön päätähti. Siitä sekoitettu maustekastike tuoksuu huumaavasti, kun toimittaja-ruokakirjailija Heikki Valkama levittää tahnaa paistettujen munakoisojen päälle.

”Mielummin överit kuin vajarit”, Valkama toteaa ja kaapii kastikkeen kupista viimeiseen pisaraan asti.

”Miso on itsessään suolaista. Kun se yhdistyy sokeriin, niin onhan tämä yhdistelmä todella addiktoiva.”

Valkama ei välttämättä ole täysin objektiivinen arvioija. Hän kun on koukussa japanilaiseen ruokaan.

Heikki Valkama ostaa riisin kymmenen kilon säkeissä.

Misomunakoisoihin tarvitaan muun muassa dashijauhetta, jota saa etnisistä kaupoista.

Riisi ja misokeitto. Ne olivat Heikki Valkaman lapsuuden makuja. Hän oli puolivuotias, kun perhe muutti Suomesta Japaniin. Syynä oli vanhempien työ. Äiti ja isä olivat lähetyssaarnaajia.

”Meillä tehtiin kotona sekä suomalaista että japanilaista ruokaa, mutta kyllä minä enemmän kasvoin kiinni Japanin makumaailmaan”, 47-vuotias Valkama sanoo.

Kun hän parikymppisenä palasi Suomeen, vieroitusoireet olivat rajuja. Tuolloin Helsingissä oli vain kaksi japanilaista ravintolaa, Kabuki ja Koto. Niidenkin ruokalistat olivat suppeita. Valkaman oli pakko opetella valmistamaan suosikkiruokiaan itse.

”Kaupasta sai lähinnä soijakastiketta, joten raaka-aineiden suhteen olin pitkään Japanista lähetettyjen pakettien varassa.”

Pikkuhiljaa mukaan tuli myös ruuasta kirjoittaminen. Se alkoi, kun nykyään Ylen Uutispodcastin juontajana tunnettu Valkama oli matkailulehti Mondon päätoimittaja. Valkama ja hänen ystävänsä, Itä-Aasian tutkija Miika Pölkki olivat turhautuneita siihen, että suomalaiset tunsivat japanilaisesta keittiöstä ainoastaan sushin.

He päättivät korjata puutteen tietokirjalla, joka esittelisi japanilaisen ruokakulttuurin koko komeudessaan. Vuonna 2007 ilmestynyt Umami-teos on jo moderni klassikko, josta joutuu pulittamaan antikvariaatissa mojovan summan.

”Halusimme näyttää, miten pitkiä merkitysketjuja japanilaisessa ruuassa on. Jokin ruoka voi liittyä tiettyyn runoon, joka taas liittyy historialliseen taisteluun, joka taas on sidoksissa omaan aikakauteensa. Japanilaiset rakastavat ruokaa niin paljon, että siitä on kirjoitettu valtavasti kaikkina aikoina. Siksi ruoka avaa oven myös taiteeseen ja yhteiskuntaan”, Valkama sanoo.

”Ja tietysti kirjan tekeminen tarjosi hyvän syyn lähteä Japaniin syömään.”

Sittemmin hyviä syitä on tullut lisää. Tieto- ja ruokakirjojen lisäksi Valkama on julkaissut Japaniin sijoittuvia dekkareita, joissa ruoalla on tärkeä rooli.

Taustatyö on sisältänyt muun muassa kokkien haastatteluja, pallokalan syömistä ja buddhalaisluostarissa asumista — onhan munkkien valmistama temppeliruoka japanilaisten kasvisruokien korkeinta kastia.

Pallokala taas on sitkeä, vähälihainen kala ja väärin käsiteltynä tappavan myrkyllinen.

”Viime Japanin-matkalle osui elämäni paras pallokalaelämys. Aikaisemmin Suomen Japanin-suurlähetystössä työskennellyt kokki Ryuzo Okumura on perustanut pallokalaan keskittyvän kaiseki-ravintolan. Nautin kahdeksan ruokalajin aterian, jossa jokainen ruokalaji sisälsi pallokalaa. Se oli upeaa.”

Siinä tosin taisi olla kyse nimenomaan ruuanvalmistuksen taidosta. Jos pallokalaa maistaa vaikkapa halvassa ketjuravintolassa, se ei Valkaman mukaan yleensä ole mikään suuri elämys.

Ohuissa japanilaisissa munakoisoissa on pehmeä kuori ja ne sopivat hyvin paistettaviksi.

Misomunakoisot ovat Heikki Valkaman arkiruokasuosikki. Koukuttava makuelämys syntyy, kun suolaiseen misoon yhdistetään sokeria

Misomunakoisot ovat Valkaman arkiruokasuosikki. Ne valmistuvat helposti ja maistuvat koko perheelle. Japanissa nasu dengaku eli misomunakoisot ovat tyypillistä izakaya-ruokaa. Niitä siis syödään baarissa oluen kanssa.

Nyt munakoisojen kyytipoikana nautitaan kuitenkin riisiä ja jotain, mikä perinteisesti kuuluu jokaiseen japanilaiseen ateriaan aamiaista myöten: misokeittoa.

”Misokeitto on Japanissa kodin ja perheen symboli. Siksi kaikkien mielestä heidän oman äitinsä misokeitto on parasta.”

Misomunakoiso koristellaan seesaminsiemenillä. Lisukkeeksi sopii riisi ja misokeitto.