Evakko Unto Komonen rakensi tulitikuista menetetyn Karjalan kirkot.

Markku Komonen oli vähän toisella kymmenellä, kun hän sai joululahjaksi pienoisrautatien.

Elettiin 1960-lukua, ja kuten asiaan kuului, koko perhe osallistui rakennelman tuunaamiseen.

Isä Unto Komonen otti vastuualueekseen tunnelin rakennustyöt.

Se valmistui kätevästi kipsistä, mutta sama materiaali osoittautui huonoksi rautatieaseman rakennustarvikkeeksi.

Lopputulos näytti koko perheen mielestä lähinnä mölöltä.

Unto Komonen oli ammatiltaan puhelinasentaja ja harjaantunut työssään näppäräsormiseksi. Niinpä hän päätti rakentaa uuden aseman, tällä kertaa tulitikuista.

”Siitä se sitten lähti. Seuraavaksi isä rakensi Käkisalmen kirkon”, Markku Komonen kertoo.

(Markku Komosta ei pidä sekoittaa hänen kokonimikaimaansa, joka on kuuluisa arkkitehti.)

Se, mitä siitä lähti, on nähtävillä Helsingissä Karjalatalossa. Esillä on Unto Komosen yli neljänkymmenen vuoden työ: 75 tulitikkupienoismallin kokoelma, joka pitää sisällään kaikki luovutetun Karjalan luterilaiset kirkot täydennettynä muutamalla ortodoksisella kirkolla. Ja koko tämän kokoelman Markku Komonen on lahjoittanut Karjalan Liitolle.

Komonen on rakentanut huvin vuoksi myös muutamia muitakin kuin menetetyn Kartjalan kirkkoja, muun muassa Helsingin ja Turun tuomiokirkot. Karjalatalon aulasta löytyy tulitikkuversio myös Rautjärven kirkosta, joka tuhoutui juuri tulipalossa.

Unto Komonen oli Karjalan evakkoja, kotoisin Käkisalmelta. Pojan mielestä isä ei ollut erityisen uskonnollinen, kirkkojen rakentamisessa oli kyse vain mielekkäästä harrastuksesta.

”Kuka nyt harrastaa mitäkin. Pääasia, että on kivaa.”

Unto Komonen rakensi kirkot kotinsa saunan eteisessä. Aluksi tärkein työväline oli partakoneen terä, myöhemmin hän sai hankittua kirurgin veitsen.

”Olen niitä vuosien varrella pitänyt näytillä siellä täällä. Niillä on kyllä ominaisuus, että ne panee ihmiset haukkomaan henkeä”, Komonen sanoo.

Isänsä poismenon jälkeen hänen tehtäväkseen jäi tulitikkukirkkojen kunnossapito.

”Ristit on mysteeri. Ei ole keksitty konstia, millä ne pysyisivät kunnolla pystyssä. Niitä olen liimaillut kyllästymiseen asti. Pirullisia laitettavia.”

Viipurin tuomiokirkko.

Suistamon kirkko.

Neitsyt Marian kirkko Käkisalmelta.

Sortavalan kirkko.

Pyhän Neitsyen esirukouksen kirkko, Kizhin saari.

Jaakkiman kirkko.

Metsäpirtin kirkko.

Terijoen ortodoksinen kirkko.

Suursaaren kirkko.

Viipurin pyöreä torni.

Kanneljärven kirkko.

Säkkijärven kirkko.

Tytärsaaren kirkko.

Ihantalan kirkko.

Räisälän kirkko.

Seiskarin kirkko.

Impilahden kirkko.

Lavansaaren kirkko.

Ruskealan kirkko.

Kuvat: Mika Ranta / HS