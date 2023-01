Ukrainalaiset ja venäläiset opettelivat talvisodankäynnin taitoja Suomussalmella 83 vuotta sitten.

Heti talvisodan ensimmäisenä päivänä Suomen rajan ylitti Puna-armeijan 163. divisioona. Se oli venäläinen porukka Moskovan sotilaspiirin alueelta.

Divisioonan toimeksiantona oli edetä Suomen halki Ouluun asti, mutta sen sotaretki tyssäsi Suomussalmen kirkonkylään, jonne se saarrettiin.

Nyt oli ukrainalaisten 44. divisioonan vuoro puuttua peliin.

Divisioona oli koottu Kiovan sotilaspiirin alueelta, Žytomyrin seudulta Kiovan länsipuolelta.

44. divisioona oli yksi neuvostoarmeijan parhaista yksiköistä. Se oli syyskuussa osallistunut Puolan itäosien valtaukseen. Syksyllä sitä oli vahvistettu huonosti koulutetuilla reserviläisillä.

Joulukuun puolivälissä se ylitti rajan kohdasta, jossa tie johtaa Raatteen kylältä kohti Suomussalmea.

Sille tielle divisioona tunnetusti jäi. Tappioiksi arveltiin Suomessa aluksi jopa 17 000 miestä, nykyinen arvio on 7 000–9 000.

Se on aivan valtava määrä kuolleita muutaman viikon taistelussa.

Mutta tuhansia myös selvisi. Seitsemää heistä haastateltiin Antti Kaskian dokumenttielokuvassa 44. divisioonan kujanjuoksu (1995).

Ukrainan televisiossa oli julkaistu mainos, jossa Kaskia oli pyytänyt kunnioittavaan sävyyn Raatteen tien veteraaneja ottamaan yhteyttä. Hän haastatteli heitä Kiovassa vuonna 1993.

Raatteen tien taisteluiden jäljiltä löytyi ruumis ja punainen lippu. Päällä oli odessalaisen opiston henkilökuvia.

Jo junakuljetus Leningradista Murmanskin rataa pitkin Suomussalmen korkeudelle oli ukrainalaissotilaille kärsimystä.

”Meillä oli kesävaatteet”, yksi heistä kertoo dokumentissa. ”Saimme päähän vain villaiset kypärähatut.”

Tavarajunan vaunuissa ei ollut lämmitystä. Oli kyllä tynnyrit, joissa olisi voinut pitää tulta, mutta mitään poltettavaa ei ollut.

Miehiä pakeni asemilla. Jotkut tekivät itsemurhan hyppäämällä junasta.

”Monet itkivät perheidensä perään ja kauhistelivat, minne joudutaan”, yksi veteraani muistelee. ”Leipää ei ollut, paitsi jäätyneitä limppuja.”

Kun divisioonaa purettiin vaunuista Vienanmeren rannalla Vienan Kemissä, pyrytti lunta. Pakkanen oli kireä.

Viimeinen tieosuus Suomen rajalle oli huonoa tietä ja mäkistä maastoa.

”Tykit olivat hevosvetoisia.”

Kulku oli hidasta. Monet joutuivat marssimaan huonoilla jalkineilla koko parin sadan kilometrin matkan. Vain osalle riitti huopikkaita, vaikka Puna-armeijalla oli niitä varastossa 1,5 miljoonaa paria. Logistiikka petti.

Miehet olivat valmiiksi kylmettyneitä ja väsyneitä, kun he saapuivat Suomen rajalle.

”Oli hakattu linja ja sitten alkoi tie. Suomalaisia ei näkynyt missään.”

Kaikille ei ollut selvää edes, missä maassa he olivat.

”Olimme jo Suomessa, kun meille ilmoitettiin, että ette ole Puolassa vaan Suomen maaperällä”, yksi veteraani sanoo.

Toisella oli divisioonan tehtävästä hieman selvempi käsitys:

”Propaganda oli kuvannut Suomen jälkeen jääneenä pikku maana, jolla oli vain Mannerheim-linja. Ajattelimme että kaikki käy nopeasti ja pääsemme pian Helsinkiin.”

44. divisioonan operaatio lähti liikkeelle väärinpäin. Joukot etenivät siinä järjestyksessä kuin ne oli junasta purettu. Tiedusteluosastojen ja tienlaidan metsää raivaavien pioneerien olisi pitänyt olla kärjessä, mutta ne olivat viimeisinä.

Komentaja Aleksei Vinogradov oli erittäin kokematon.

Rivisotilaat eivät tienneet, missä he oikein olivat.

”Näimme vain kilometripylväät, muistan luvun 18”, yksi sanoo.

”Olimme kävelleet 18 kilometriä rajalta, kun suomalaiset hyökkäsivät. Sarjatulta sivustalta.”

Sitten koko kolonna pysähtyi. Raatteen tie on vain viisi metriä leveä. Ei ollut mahdollista järjestellä raskasta kalustoa parempaan järjestykseen.

Ukrainalaiset eivät osanneet hiihtää, he olivat sidottuja tiehen.

Kohta metsässä hiihtelevät suomalaiset alkoivat pilkkoa valtavaa saattuetta osiin. Huolto katkesi.

”Meillä ei ollut ruokaa, ei polttoainetta eikä vaatteita. Mitkään yhteydet eivät toimineen.”

”Kellonaikaa tai päivää emme tienneet. Aurinkoa, kuuta tai tähtiä ei näkynyt.”

Miehet yrittivät syödä hevosia, jotka olivat kuolleet kylmään ja rehun puutteeseen.

”Yritimme pistimellä kaivaa nahan lihan päältä. Sitten jokainen otti haukkauksen.”

Tammikuun neljäntenä päivänä pakkanen kiristyi yli 30 asteeseen.

Paleltumisvammoja tuli paljon. Ei tiedetä, kuinka moni ukrainalainen kuoli kylmään.

”Olimme taigalla, maasto oli saman näköistä kaikkialla, näkyi vain kuuset ja revontulet. Se näytti valkoiselta huoneelta, johon teki mieli mennä lepäämään.”

Yksi miehistä kertoo, miten vaurioitunut panssarivaunu juuttui kolmeksi vuorokaudeksi suomalaisten tulitukseen. Sen miehistö oli jäänyt elävänä sisälle.

”Kun menin vetämään heitä ulos, he olivat kuin jäätyneitä luurankoja.”

Kuudentena tammikuuta annettiin vetäytymiskäsky. Suomalaiset saivat napattua sen ja hyökkäsivät.

”Miehet juoksivat hädissään. Yritettiin päästä jonnekin suojaan ampumiselta, pelko ja melu oli valtavaa”, yksi sotilaista kuvailee.

Ukrainalaiset joutuivat pakenemaan metsän kautta lumessa rämpien. Yksi dokumentin veteraaneista kertoo, miten suksilla liikkunut suomalainen sotilas sai hänet kiinni metsässä ja kantoi uupuneen miehen reppuselässä pois.

Toinen pääsi pakenemaan Neuvostoliiton puolelle. Siellä hän näki, miten 44. divisioonan komentaja Vinogradov tuomittiin kenttätuomioistuimessa.

Vinogradov oli noussut asemaansa, kun häntä ylemmät upseerit oli Stalinin puhdistuksissa tapettu. Nyt hän ja kaksi muuta upseeria saivat kuolemantuomion. Heidät vietiin suoraan teloituskomppanian eteen.

”Sitten tuli komento: ’Tulta isänmaan pettureille!’”

Kolmas veteraani oli metsässä paleltumassa kuoliaaksi, kun joku tuli tönimään ja sai hänet liikkeelle. Hänet vietiin suomalaisten leiriin. Siellä kysyttiin hänen sukunimeään. Hän oli niin lopussa, ettei muistanut sitä.

Talvisodan jälkeen hänet palautettiin sotavankien vaihdossa Neuvostoliittoon. Koska oli jäänyt elävänä vihollisen käsiin, hän sai rangaistukseksi työleirituomion. Siellä hän vietti koko Suuren isänmaallisen sodan. Hänen talvisodastaan tuli pitkä.

”Pääsin kotiin vuonna 1947.”

Ukrainalaisdivisioonalta jäi kentälle valtavasti käyttökelpoisia aseita ja kulkuneuvoja, Suomussalmen venäläisiltä myös kolme kirjettä.

Joku suomalaissotilas korjasi ne talteen, ja ne kulkeutuivat Mänttään, Serlachiuksen kokoelmaan.

Kirjeet avattiin vasta yli 30 vuotta myöhemmin, talvisodan päättymisen vuosipäivänä 13. maaliskuuta 1970. Kuvastaa ehkä aikaansa, ettei niitä avattu Suomussalmen taistelun vuosipäivänä muutamaa kuukautta aikaisemmin. Haluttiin kai korostaa Suomen ja Neuvostoliiton välistä rauhaa eikä sotaa.

Ne ovat kirjeitä kotoa rintamamiehille. Yksi kirje on päivätty 3. joulukuuta. Siinä perhe kaipaa isää, josta ei ole kuultu kuukauteen mitään. Toisen kirjeen on kirjoittanut sotilaan veli. Hän pyytää sotaan lähtenyttä veljeään lähettämään edes yhden pienen kirjelappusen, murehtivan äidin vuoksi.

Kolmas kirje on päivätty 26. marraskuussa Tulan kaupungissa Moskovan eteläpuolella. Siinä sotilaan vaimo kertoo, että rahaa on mennyt, kun hän on joutunut poistattamaan itseltään hampaita. Hän on myös ostanut leluja lapsille. Nämä odottavat jo kovasti isää joulukuusta koristelemaan.

Jouluksi isä ei kotiin palannut, jos palasi ollenkaan. Kotiväen lähettämää kirjettä hän ei ainakaan ikinä nähnyt.