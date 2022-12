Isä ja tytär. Jukka-Pekka Palo, 68, on näyttelijä. Amanda Palo, 33, on teatterintekijä ja kirjoittaja. Molemmat asuvat Helsingissä.

Kun kirjailija Amanda Palo raiskattiin, näyttelijäisä Jukka-Pekka Palon tuki auttoi häntä selviytymään.

Amanda Palo:

”Olemme faijan kanssa hedonisteja, joille elämän nautinnot ovat tärkeitä. Kun isä ilmoittaa, että heidän luonaan Munkkiniemessä on tarjolla kylmäsavulohta tai mätiä, hyppään nopeasti Töölöstä ratikkaan. Isä on onnensa kukkuloilla, kun voi tarjota minulle ja isosiskolleni Olgalle hyvää ruokaa tai matkan jonnekin. Se on hänen tapansa osoittaa rakkautta.