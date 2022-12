Skorpioni 23.10–22.11 (Annika Saarikko 10.11.)

Alkuvuosi näyttää työn täyteiseltä, mutta huhtikuun 2. päivänä tähtikarttasi asettuu uuteen asentoon. Kun hyväksyt muutokset, pääset jälleen tasapainoon. Kesän jälkeen sinulla saattaa olla paljon aikaa kotoiluun.

Oinas 21.3.–19.4 (Sergei Lavrov 21.3.)

Viime vuonna olet saanut nähdä, että sinua ja näkemyksiäsi kuunnellaan. Oinas on luova ja kekseliäs, mutta ole varovainen, ettei keksiminen mene liian pitkälle. Matkoja ei ole tänä vuonna näköpiirissä, sillä EU:n lipun 12 -tähteä ja USA:n lipun 50 tähteä ovat aurinkomerkkiisi nähden vastakkaisessa askendentissa.

Skorpioni 23.10–22.11 (Sanna Marin 16.11.)

Olet tehnyt paljon töitä, mutta alkuvuodesta sinun ei kannata juhlia. Nyt pitää säästää energiaa.

Kalat 19.2–20.3 (Recep Tayyip Erdoğan 26.2.)

Pohjantähti on kuudennessa huoneessa, ja sillä suunnalla kaksikin tahoa odottaa sinulta kiihkeästi vastausta. Mieti, mitä vastaat, sillä heidän mielenkiintonsa sinua kohtaan ei ehkä ole pysyvää.

Kaksonen 21.5.–21.6 (Riikka Purra, 13.6.)

Saatat kokea nöyryyttävänä, että sinua verrataan johonkin entiseen, mutta tämä voi vuoden mittaan helpottua. Tähtikarttasi on mielenkiintoinen, sillä kalustetussa huoneessa näkyy leijonariipus. Se aiheuttaa sinulle ristiriitoja.

Kaksonen 21.5.–21.6 (Olaf Scholz 14.6)

Takanasi on elämänvaihe, jolloin olet joutunut luopumaan itsellesi tärkeästä asiasta. Joillakin kaksosilla se saattaa olla ihmissuhde ja joillakin hyvin toiminut Ostpolitik. Ensi vuonna sinun pitää siirtyä uuteen. Jos sinulla on Leopard jossakin huoneessa, nyt on aika päästää siitä irti.

Skorpioni 23.10–22.11 (Petteri Orpo, 3.11.)

Ensi vuonna suhteissasi tapahtuu paljon. Seurastasi on kiinnostunut sekä tumma että vaalea vastakkaisen sukupuolen skorpioni. Koska olet itsekin skorpioni, pidä varasi, sillä kahden sähäkän skorpionin suhteessa kipunoi herkästi. Jos maltat odottaa, elämääsi saattaa astua vaalea peruskaksonen.

Vaaka 22.9–22.10 (Vladimir Putin 7.10.)

Viime vuonna olit hyvin ulospäin suuntautunut. Nyt olet siirtymässä rauhallisempaan elämänvaiheeseen, sillä ensi vuonna toiset eivät vie enää sinulta energiaa. Kahdennessatoista huoneessasi näkyy ikkuna. Varo sitä.

