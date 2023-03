Suosikkijuontaja Gogi Mavromichalis ihaili pienenä dj-isäänsä Black Mikea, joka ajeli urheiluautolla, kertoi Herkuleksen urotöistä ja luki radiossa vitsejä Playboy-lehdistä.

Tilaajille

Constantinos “Gogi” Mavromichalis, 36, on tv-toimittaja ja animaattori. Hänen isänsä Nicolas Mavromichalis, 74, on eläkeläinen ja entinen tiskijukka.

Constantinos “Gogi” Mavromichalis:

”Isälle pahinta on, että mitään ei tapahdu. Hän on ollut koko elämänsä tiskijukkana yökerhoissa ja rakastaa juhlia, ihmisiä, menoa ja meininkiä. Hän on sielultaan nuori mies, vaikka onkin jo eläkkeellä. Häissänikin hän hengasi mieluummin kavereideni kuin ikäistensä kanssa.