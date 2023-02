Yrittäjä-kirjailija Saku Tuomisella on ruokafilosofia: Miksi tehdä hyvää ruokaa, jos voi tehdä täydellistä.

Turha sitä on kiistää: tilanne on jännittävä. Saku Tuominen on etsinyt täydellistä kuivapastaa Italiasta yli kymmenen vuotta. Mutta nyt etsintä on päättynyt. Tuominen ojentaa keittiösaarekkeen yli yhtä keittämätöntä spagettia.

”Kokeile tuota.”

Spagetin pinta on hyvin karhea, ihan erilainen kuin marketin peruspastassa.

”Italiassa sanotaan, että teräs on helppoa ja pronssi vaikeaa. Se liittyy juuri tähän, että epätasaisen, pronssisuuttimilla valmistetun pastan on pintaan kastike tarttuu paremmin”, Tuominen selittää.

Samalla hän mittaa kallisarvoiset, Italiasta tuomansa Regina dei Sibillini -spagetit keittiövaa’alla. Ei tosin tarvitsisi. Käteen osuu ensituntumalla tismalleen oikea grammamäärä.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Tuominen opastaa ihmisiä italialaisen keittiön saloihin, päinvastoin. Hänen ensimmäinen ruokakirjansa Aglio & Olio ilmestyi 16 vuotta sitten. Se muutti monen suomalaisen pastasuhteen. Keitinveden joukkoon ei kuulunutkaan lorauttaa öljyä, mutta kastikkeeksi saattoivat riittää pelkkä oliiviöljy ja valkosipuli. Mutta ainoastaan, jos raaka-aineet olivat tarpeeksi laadukkaita.

Sen ajatuksen puolesta Tuominen puhuu edelleen, monta ruokakirjaa ja vuotta myöhemmin.

”Joku voisi sanoa, että mun raaka-ainehifistely on snobismia. Mutta jos jostain asiasta oikeasti välittää, niin eihän se ole snobismia vaan rakkautta.”

Sardelli-kaprispastan kastike syntyy sillä aikaa, kun spagetti kiehuu. Kunhan muistaa laittaa kaprikset likoamaan.

Saku Tuominen tuli aikanaan tunnetuksi television puuhamiehenä. Hänen ja Juha Tynkkysen Broadcasters-yhtiö toi ruutuun sellaisia ohjelmia kuin Uutisvuoto, Tanssii tähtien kanssa ja Kokkisota.

Näistä viimeksi mainittu muutti Tuomisen elämän, tavallaan. Nykyään hän ei katso enää ollenkaan televisiota, vaan sekä työ- että vapaa-aika kuluvat erilaisten ruoka-asioiden kanssa puuhaillessa. Miten siinä niin kävi?

Tuominen oli Kokkisodan vastaava tuottaja ja vietti show’n kuvauspäivät studiolla. Ohjelmassa esiintyi monia tunnettuja kokkeja, kuten Helena Puolakka, Jyrki Sukula, Hans Välimäki ja useita muita. Tuominen jutteli usein kokkien kanssa siitä, mitä nämä olivat päätyneet kunkin päivän yllätysraaka-aineista valmistamaan ja miksi.

”Se oli käytännössä kolmen vuoden mestarikurssi siihen, miten kokit ajattelevat. Siitä tuli myös sellainen olo, että tämä on todella hauskaa”, Tuominen sanoo.

Nykyään hänen päätyönsä on World of Mouth -ruokasovelluksen kehittäminen. Sen lisäksi Tuominen on osakkaana muutamissa Helsingin arvostetuimmista ravintoloista, kuten Palacessa, Savoyssa ja uudessa Cafe Savoyssa. Hän myös tuottaa omaa oliiviöljyä Italiassa ja tuo sitä Suomeen – sekä tietenkin puhuu ja kirjoittaa. Uusin teos käsitteli ilmastonmuutosta, sitä edellinen Kaikki mitä olen oppinut summasi Tuomisen ruokafilosofian.

Kirja on kokoelma periaatteita, ohjeita ja vinkkejä kananmunan keittotavasta siihen, miten ravintolassa kannattaa tilata välillä pelkästään alkuruokia ja miksi on tärkeää sytyttää aamuisin kynttilä. Punaisena lankana läpi teoksen kulkee ajatus laadukkaista raaka-aineista ja itse tekemisestä.

Tuominen elää kuten opettaa. Hän keskustelee jo aamiaispöydässä puolisonsa Sara Karlssonin kanssa siitä, mitä tänään syödään. Työpäivän jälkeen pariskunta käy luottoputiikeissaan metsästämässä sesongin parhaita raaka-aineita. Sitten siirrytään keittiöön, klikataan kokkaussoittolista päälle, otetaan ehkä lasi viiniä ja ryhdytään tositoimiin.

Annokseen tulee muun muassa sardellifileitä, lehtipersiljaa ja laatuspagettia.

Sardellifileitä ei tarvitse pilkkoa, sillä ne sulavat öljyssä.

Vaikka Italia ja pasta ovat Saku Tuomiselle jo vanhoja rakkauksia, tämän päivän annos on aika uusi ihastus. Aiemmin Tuominen ei nimittäin voinut sietää sardelleja.

”Nyt olen sitten oppinut rakastamaan myös niitä. Tässä on hyvä opetus siitä, että jos ihminen inhoaa jotain ruokaa, niin hän ei välttämättä inhoa sitä koko elämänsä ajan”, hän kertoo.

Niin, maku muuttuu, jos sille antaa mahdollisuuden. Tässä tapauksessa asiaa taisi helpottaa se, että resepti on mukailtu Tuomisen ruokaidolin, slow food -guru Alice Watersin ohjeesta. Tämä valmisti sardelli-kaprispastaa aina, kun saapui kotiin matkalta. Syy on selvä: suurin osa raaka-aineista löytyi valmiina kuiva-ainekaapista.

Toinen syy on tietysti maku, minkä mekin saamme pian huomata. Tuomisen kallisarvoinen pasta on jo itsessään herkullista. Kastike taas on suolaisen kirpeä makupommi. Ruuan valmistaja on itsekin tyytyväinen.

”Tämä on jännällä tavalla addiktoiva annos. Ensimmäinen haarukallinen on ihan hyvää, mutta toisella jää jo koukkuun.”

Lopuksi vielä tärkeä ohje. Tuominen muistuttaa, että on ensiarvoisen tärkeää käyttää nimenomaan sardellifileitä. Ei siis anjovista. Ja laadukkaat kaprikset tunnistaa siitä, että ne on säilötty suolaan, ei nesteeseen. Oliiviöljystäkin Tuomisella olisi toki sanansa sanottavana.

Hänen pasta-annoksensa ei olekaan enemmän kuin osiensa summa, vaan juuri sitä: huippuluokkaa pienintä yksityiskohtaa myöten.

Sardelli-kaprispastan kastike on suolaisen kirpeä makupommi.