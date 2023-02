Baba Lybeck menestyi kaikessa, mitä teki. Laulajatytär Alexandra Lehti eli Lxandra luuli, ettei heikko saa olla. Sitten hän romahti.

26-vuotias Alexandra Lehti eli Lxandra on laulaja ja lauluntekijä. Hänen äitinsä Baba Lybeck on 56-vuotias toimittaja, tuottaja ja yrittäjä. Molemmat asuvat Helsingissä.

Alexandra Lehti:

”Minulla on ollut kunnollisen ja tunnollisen lapsen syndrooma. Olen kokenut pärjäämisen painetta, koska äiti on menestynyt kaikessa niin hyvin. Hän ei ole aina uskaltanut näyttää herkkyyttään ja haavoittuvaisuuttaan vaan on ollut itseään kohtaan hyvin vaativa. Toivon, että hän oppisi rentoutumaan enemmän ja olemaan lempeämpi itseään kohtaan. Kaikkea ei tarvitse aina tehdä täydellisesti.