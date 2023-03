”Olen keskimittainen, 170-senttinen. Minulla on kuitenkin pidemmän ihmisen identiteetti ehkä siksi, että minulla on pitkät raajat ja äitini on pitkä.

Niveleni ovat yliliikkuvat, mikä aiheuttaa välillä haasteita. Nuorempana minulta meni polvi useamman kerran sijoiltaan, niĺkat saattavat mennä juostessa ympäri ja selän kanssa tulee välillä ongelmia. En varmasti koskaan juokse maratonia, mutta muuten on hyvin vähän asioita, joita en voi tehdä.