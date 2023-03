Kysy kirjastonhoitaja -palvelu toimii hämmästyttävän hyvin, kirjoittaa Maria Mustranta.

Lapsen puheterapeutti pyysi lempikirjaa. Mieleen tuli heti eräs taannoin kirjastosta lainaamamme teos, josta lapsi oli kovasti pitänyt. En vain millään muistanut nimeä tai tekijää.

Löytyisikö se pääkaupunkiseudun kirjastojen Helmet-tietokannasta, jos hakisin sanalla ”karhu”? Ei. Järjestelmä löytää kyllä suuren määrän lastenkirjoja, joissa on päähenkilönä karhu, mutta ei etsimääni. Entä aiheen ”nukkuminen” perusteella? Ei sekään.

Sitten päätin kokeilla onneani kirjastojen valtakunnallisessa Kysy kirjastonhoitajalta -verkkotietopalvelussa.

”Haluaisin löytää kuvakirjan, jossa karhu yrittää nukkua, mutta naapurin ankka tulee jatkuvasti häntä häiritsemään ja ehdottamaan kaikenlaista tekemistä. Tekijä ei ole suomalainen ja kansi on sinisävyinen. Sattuisiko joku teiltä tunnistamaan kirjan ja muistamaan nimen?” kirjoitin.

Pidin vastauksen saamista hyvin epätodennäköisenä. Suomen kirjastoissa on useampi tuhat eri kuvakirjaa. Tietyn teoksen löytäminen pelkän juonen perusteella tuntui lähes mahdottomalta.

Kaksi tuntia myöhemmin tuli viesti: ”Kyseessä on todennäköisesti kuvakirja Jory John & Benji Davies: Pää tyynyyn! (2016).”

Bingo! Mutta kuinka ihmeessä kirja oikein löytyi?

Palvelussa on mukana useampi sata työntekijää Suomen kirjastoista. Kun palveluun tulee viesti, se on heidän kaikkien luettavissa. Työntekijät vastaavat ensisijaisesti omalta alueelta lähetettyihin viesteihin. Joskus joku kuitenkin poimii vastattavakseen muualta tulleen, jos hän tietää vastauksen hankalalta vaikuttavaan kysymykseen. Näin kävi minun viestilleni. Kirjan tunnisti oululainen kirjastonhoitaja Riikka Huotari.

”Olen lukenut kirjaa lapselleni.”

Huotarin mukaan kysymyksiä, joissa etsitään kirjaa pelkän juonen perusteella, tulee paljon.

”Monesti se on joku, jota on luettu vuosia sitten tai jota on itselle luettu lapsena.”

Vanhat kirjat ovat vaikeimpia löytää, koska niiden aiheita on merkitty kirjaston tietokantaan vähemmän kuin uudemmista teoksista. Se vaikeuttaa hakusanoilla etsimistä.

Usein kirjan löytäminen onkin kirjastonhoitajien muistin ja lukeneisuuden varassa. Onneksi heillä on kumpaakin.

”Alalle hakeutuu sellaisia, jotka tykkäävät lukea.”