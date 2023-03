Onnea, tänä vuonna syntyvä tyttö! Elät satavuotiaaksi. Hyviä uutisia meille muillekin tarjoaa Työeläkeyhtiö Elossa tehty ennuste jäljellä olevasta eliniästämme.

Elämää on jäljellä enemmän kuin uskoisi.

Se on helpottavaa, sillä marraskuussa uutisoitiin suomalaisten eliniänodotteen laskeneen. Uutinen perustui Tilastokeskuksen julkaisemaan ennakkotilastoon.

Mutta Tilastokeskuksen malli puhuu eri asiasta kuin eläkeyhtiöiden malli. Tilastokeskus ennustaa elinikää sen mukaan, mikä on elinikä tällä hetkellä. Työeläkeyhtiöiden malli taas perustuu siihen, miten elinikä on kasvanut menneisyydessä. Siltä pohjalta ennustetaan eliniän pitenemistä tulevaisuudessa.

Ennusteen mukaan se pitenee paljon nopeammin kuin ennen oletettiin. Alla olevassa grafiikassa on työeläkeyhtiöiden vanha malli vuodelta 2001 ja sen jälkeen nykyisin käytössä oleva malli.

Uusi malli lupaa kaikille ikäryhmille pidempää elämää kuin vanha. Esimerkiksi 40-vuotiaat naiset saavat kolme vuotta ja kymmenen kuukautta lisää armonaikaa.

Vanhassa mallissa eliniän oletettiin kasvavan keskimäärin yhdellä vuodella kymmenessä vuodessa. Uudessa mallissa se pitenee samassa ajassa 1,7 vuodella.

Elon malli ennustaa yksityissektorilla työskentelevien elinikää. Koko väestössä eliniänodote on hiukan matalampi kuin työssä käyvien.

Malli avaa näköaloja kaiken ikäisten elämään.

Nuorten ikäluokkien on moitittu pitkittävän nuoruutta, mutta kyllä he pitkittävät vanhuuttakin. Nykyiset kolmekymppiset miehet elävät keskimäärin kuukautta alle 90-vuotiaiksi, naiset viisi vuotta vanhemmiksi. Jos kolmekymppinen pari saa lapsen nyt, he voivat ehtiä viettämään lapsenlapsensa 30-vuotispäivää 60 vuoden kuluttua.

50-vuotiaillakin on aikaa vaikka kuinka. Miehillä on elämää edessä vielä melkein 37 vuotta ja naisilla 42 vuotta. Iloinen uutinen on sekin, että miehet ovat pikkuhiljaa saavuttamassa naisia eliniän pituudessa.

Nuorimmat meistä voivat tähyillä 2100-luvulle. Alle 20-vuotiaat tytöt saattavat hyvinkin nähdä seuraavan vuosisadan vaihteen, samoin alle 15-vuotiaat pojat. Mutta vielä ei kannata panna kuohuviiniä kylmään. Vuoden 2099 viimeisen päivän iltaan on aikaa melkein 77 vuotta.

Malli on tietysti laadittu, jotta voidaan laskea, riittävätkö eläkevarat. ”Työeläkeyhtiöt pystyvät kattamaan tällä mallilla lasketut vastuut”, sanoo vastuullinen vakuutusmatemaatikko Mikko Karpoja Elosta.