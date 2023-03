Huhtikuun ensimmäisenä on tapahtunut paljon. Mutta kaikki se ei ole totta. Seuraavista uutista osa on oikeita ja osa aprillipiloja – mutta mitkä?

1689

Lontoolaiset saavat kirjeitä, joissa heidät kutsutaan katsomaan vuosittaista leijonien pesua Tower of Londonin vallihautaan.

1748

Italiassa ilmoitetaan, että Pompeijin rauniot ovat löytyneet.

1846

Lontoolaislehti kertoo, että eräällä kauppahallilla järjestetään aasinäyttely.

1906

Chicagolaisille kerrotaan esihistoriallisten eläinten lauman rynnänneen kaupunkiin. Sanomalehden kahden sivun artikkelissa on kahdeksan valokuvaa, joissa näkyy mm. tyrannosaurus.

1933

Saksasta kerrotaan uutisia, että natsit ovat alkaneet boikotoida juutalaisten yrityksiä.

1934

Amerikkalaismies Clyde Barrowin kerrotaan surmanneen kaksi viranomaista. Häntä on avustanut nainen, jonka nimi on Bonnie Parker.

1945

Yhdysvaltain joukkojen uutisoidaan nousseen maihin Okinawan saarella.

1949

Uusiseelantilaisia varoitetaan valtavasta lähestyvästä ampiaislaumasta ja kehotetaan vetämään sukat housunlahkeiden päälle ulos lähtiessä.

Norjalaiset luulivat saavansa puoli-ilmaista alkoholia Oslossa aprillipäivänä vuonna 1969.

195O

Norjalaiset jonottavat Vinmonopoletin ovella ämpärien kanssa puoli-ilmaista alkoholia.

1952

Tiedelehti Physical Review kertoo alkuräjähdysteoriasta nimeltä Big Bang.

1957

BBC:n televisio-ohjelmassa näytetään, miten spagetinkasvattajat keräävät ennätyssatoa spagettipuista Sveitsissä.

196O

Ranska ilmoittaa räjäyttäneensä kaksi atomipommia Saharan autiomaassa.

1962

Asiantuntija kertoo Ruotsin televisiossa, että jos venyttää nailonsukkahousut kuvaruudun eteen, kuidut taittavat valoa niin, että lähetys näyttää värilliseltä.

1968

Kolera-altaan vesi Helsingissä alkaa kuplia voimakkaasti. Paikalle saapuneet valtion petrokemiallisen tutkimuslaitoksen tutkijat kertovat pohjasta paljastuneesta maakaasuesiintymästä.

1976

Brittiläinen astronomi kertoo BBC:n aamuohjelmassa, että kello 9.47 planeettojen asennot vaikuttavat hetken ajan maan painovoimaan niin, että jos hyppää juuri sillä hetkellä ilmaan, tuntee leijuvansa. Radioaseman puhelimet alkavat soida, kun kuulijat kertovat huikeasta kokemuksesta.

1977

Sanomalehti The Guardian julkaisee seitsemänsivuisen erikoisliitteen San Serriffen saarivaltiosta. Valtio koostuu kahdesta saaresta, Upper ja Lower Caissesta.

1980

BBC kertoo, että Big Benin kellotornin kello digitalisoidaan. Viisarit lahjoitetaan niille, jotka soittavat studioon ensimmäisinä.

1986

Ranskassa kerrotaan, että Eiffel-torni puretaan ja siirretään uuteen Euro Disney Parkiin.

1993

Kaliforniassa uutisoidaan, että avaruussukkula on laskeutumassa lentokentälle San Diegossa. Paikalle saapuu yli tuhat ihmistä.

1998

Pikaruokaketju Burger King ilmoittaa lanseeraavansa vasenkätisten hampurilaisen, jossa kaikkia aineksia on käännetty 180 astetta.

2002

Brittiläinen kauppaketju Tesco julkaisee lehti-ilmoituksen uudesta porkkanalajikkeesta. Porkkanoihin on jalostamalla saatu kasvamaan reikiä, joiden ansiosta porkkanat viheltävät keitettäessä, kun ne ovat kypsiä.

2008

Hymy-lehti ilmoittaa saaneensa haltuunsa ulkoministeri Ilkka Kanervan tekstiviestejä tanssija Johanna Tukiaiselle. Yksi niistä kuuluu: ”Oletko pitänyt puutarhaasi kunnossa?”

2010

Sanomalehti The Independent kertoo, että Lontoon metron Circle-linjasta suunnitellaan hiukkaskiihdytintä.

2014

Cambridgen yliopiston King’s College ilmoittaa, että poikakuoron lapsisopraanot korvataan miehillä, jotka hengittävät heliumia.

Kapellimestari Jorma Panula kertoo Helsingin Sanomissa, etteivät naiset sovi kapellimestareiksi.

2016

Aikakauslehti National Geographic ilmoittaa, ettei se enää julkaise valokuvia alastomista eläimistä.

Suomessa poliisi kertoo ottavansa käyttöön entistä suuremmat pönttökamerat. Koska poliisi istuu niiden sisällä pianojakkaran päällä, hän pystyy pyörähtämään ympäri ja ottamaan kuvan ajoneuvosta myös takaa päin.

2019

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Thl kertoo olevansa huolissaan kalsareiden myynnistä alaikäisille. Sen mukaan pitkät alushousut voivat lisätä kalsarikännejä. x

Televisiokoomikko Volodymyr Zelenskyin ilmoitetaan voittaneen Ukrainan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen.

2020

Suomessa kerrotaan, että poliisi ja varusmiehet valvovat Uudenmaan eristämistä 30 valvontapisteellä.

2021

Brittilehti kertoo, että YK tutkii suunnitelmia rakentaa Suezin kanavan rinnalle uusi kanava Suez 2. Se tarvitaan, koska rahtilaiva Ever Given on tukkinut vanhan.

Japanilainen lentoyhtiö kertoo alkavansa tarjota ruokaa Tokion lentokentällä seisovan Boeing 777 -koneen ykkösluokassa. Pääsyliput myydään loppuun.

2022

Suomalainen huonekaluliike kertoo lanseeraavansa oman malliston hamstereille.

Pietarilaisille kerrotaan, että kahdessa Prisman hypermarketissa myydään kaikki loput tuotteet 80 prosentin alennuksella.

Vuosien 1689, 1846, 1906, 1949, 1950, 1957, 1962, 1968, 1976, 1977, 1980, 1986, 1993, 1998, 2002, 2010, 2014a, 2016, 2021a ja 2022a uutiset ovat aprillipiloja, muut tosia.