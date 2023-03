Pakinoitsija Kuukautinen seuraa vaali-iltaa Ylen studiossa.

Matti Rönkä: ”Tervetuloa eduskuntavaalien tulosiltaan! Saamme kohta ennakkoäänien tulokset. Mitä ne, Sami, kertovat?”

Sami Borg: ”Kyllä ennakkoäänet ilman muuta suuntaa antavat. Mutta pitää muistaa, että varsinaisen vaalipäivän äänet ovat vielä laskematta.”

Matti Rönkä: ”Ja nyt saammekin jo ennakkoäänten tuloksen. Koko maassa ei ole annettu yhtään ennakkoääntä! Mistä tämä, Sami, kertoo?”

Sami Borg: ”Edellisissä vaaleissa annettiin 1,5 miljoonaa ennakkoääntä, nyt ei yhtään. Kyllä se ilman muuta kertoo äänestysaktiivisuuden laskusta.”

Matti Rönkä: ”Puheenjohtaja Petteri Orpo, miten te arvioitte ennakkoäänien tulosta?”

Petteri Orpo: ”Tämähän ei ole vielä lopullinen tulos. Odottaisin nyt rauhassa ääntenlaskun edistymistä.”

Matti Rönkä: ”Entä Sanna Marin, miten kommentoisitte ennakkoääniä?”

Sanna Marin: ”Aivan kuten Petteri tuossa sanoi, niin kannattaa odottaa, että ääniä on laskettu enemmän.”

Matti Rönkä: ”Vaalihuoneistot ovat nyt sulkeutuneet, ja saamme juuri ensimmäiset tulokset varsinaisen vaalipäivän äänistä. Miltä tulokset, Sami, näyttävät?”

Sami Borg: ”Alustavasti näyttää siltä, että koko maassa ei ole annettu yhtään ääntä.”

Matti Rönkä: ”Katsojille muistutuksena, että tästä puuttuu vielä osa suurten kaupunkien äänistä.”

Sami Borg: ”Juuri näin.”

Matti Rönkä: ”Petteri Orpo, miten kommentoitte tulosta?”

Petteri Orpo: ”Viime vaaleissahan sosiaalidemokraatit saivat 23 000 ääntä enemmän kuin kokoomus, joten demareista näyttää tulevan vaalien suurin häviäjä.”

Matti Rönkä: ”Puheenjohtaja Marin, miten te tulkitsette näitä lukuja?”

Sanna Marin: ”Kokoomus oli ennen vaaleja selkeässä gallupjohdossa, mutta gallupkupla näyttää nyt puhjenneen.”

Sami Borg: ”Nyt Vaasan vaalipiiri on valmistunut. Siellä on annettu yksi ääni, ja se on mennyt Anna-Maja Henrikssonille.”

Matti Rönkä: ”Onneksi olkoon, puheenjohtaja Henriksson!”

Anna-Maja Henriksson: ”Kiitos! Ja ennen kaikkea kiitos äänestäjälleni luottamuksesta.”

Sami Borg: ”Lisää vaalipiirejä on valmistunut. Pirkanmaalla on annettu yksi ääni, ja se on mennyt Sanna Marinille. Varsinais-Suomessa on annettu peräti kolme ääntä. Petteri Orpo, Annika Saarikko ja Li Andersson ovat jokainen saaneet yhden äänen ja käyvät siis kovaa kisaa vaalipiirin ääniharavan asemasta.”

Matti Rönkä: ”Entä maan suurin vaalipiiri, Uusimaa?”

Sami Borg: ”Siellä äänestysvilkkaus on jäänyt laimeaksi. Ääniä on annettu kaksi, ja niillä Riikka Purra ja Harry Harkimo ovat menossa vahvasti läpi.”

Matti Rönkä: ”Puheenjohtajat Orpo, Purra ja Marin, onneksi olkoon! Miten tulkitsette vaalitulosta?”

Sanna Marin: ”Tämä on upea tulos! Kyllä tuo ääni kertoo sen, että sosiaalidemokraatteihin luotetaan!”

Petteri Orpo: ”Kokoomusväki teki huikean kampanjan! Yhden äänen potti antaa hallitusneuvotteluissa todella vahvan mandaatin.”

Riikka Purra: ”Moni ei uskonut perussuomalaisten nousuun. Mutta kyllähän tuo meidän saama ääni on todellinen jytky.”

Kuvitus: Jukka Pylväs