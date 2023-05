Mikko Kekäläinen: ”Tilulilulii! Pörriäiset pörisevät ja versot versovat, ja se on kuulkaa kevät nyt!”

Ella Kanninen: ”Oletpas sinä runollisella päällä!”

Mikko: ”Varmaan tämä vuodenaika on avannut myös runosuonet. Kevättä kuplii!”

Ella: ”Mene ja tiedä, mutta tänään puhumme kissoille sopivista huonekasveista ja polkupyörän keväthuollosta, ja Vantaalla käydään testaamassa skeittausta, jota moni on alkanut harrastaa vasta aikuisena.”

Mikko: ”Ja maistelemme keväisiä smoothieita.”

Ella: ”Tässä pöydällä on ihanan värisiä juomia, on vaaleanpunaista, ruohon vaalean ja Mikolla on jo testattavana turkoosi smoothie. Miltä maistuu?”

Mikko: ”Aijai kun on hyvää! Tässä on karhunvatukkaa, hunajaa, maitoa ja kreikkalaista jugurttia. Pistäkää vinkki muistiin siellä ruudun takana, voin suositella!”

Ella: ”Ja koristeena minttua.”

Mikko: ”Kirsikkana kakun päällä!”

Ella: ”Nimenomaan!”

Mikko: ”Vieraina meillä on tänään Venäjän presidentti Vladimir Putin sekä ulkoministeri Sergei Lavrov. Tervetuloa istumaan pinkille sohvalle, Vladimir ja Sergei!”

Sergei Lavrov: ”Kiitos.”

Ella: ”Ihanaa, että olette täällä!”

Mikko: ”Monethan ovat jo aloittaneet mökkikauden. Meille on pikkulinnut laulaneet, Vladimir, että sinäkin olet mökki-ihmisiä. Pitääkö paikkansa?”

Vladimir Putin: –

Lavrov: ”Väite, että presidentti olisi mökki-ihminen, on Venäjän vihollisten levittämää propagandaa. Presidentti ei omista mitään vapaa-ajan rakennusta, hän omistaa vain 77 neliön asunnon, auton ja peräkärryn. Väärien tietojen levittäjät on jo asetettu syytteeseen.”

Ella: ”Keväästä voi kyllä nauttia muillakin tavoilla. Olin toissa päivänä metsässä ratsastamassa, ja oli aivan huumaavaa, kun ympärillä oli koko heräävä luonto. Joko sinä olet, Vladimir, päässyt tänä keväänä hevosen selkään?”

Putin: –

Lavrov: ”Venäjän presidentillä ei ole vapaa-aikaa, sillä lännen aloittama sota Ukrainassa ja laiton taloussota Venäjää vastaan pakottavat hänet tekemään väsymättömästi töitä Venäjän kansallisen olemassaolon puolustamiseksi, jonka tuhoaminen on Yhdysvaltain ja sen johtaman Nato-klikin tavoite.”

Ella: ”Kuulkaas, ystävät: puoli tuntia alkaa olla täynnä!”

Mikko: ”Kylläpä se meni nopeasti hauskassa seurassa!”

Ella: ”Nyt on aika nostaa smoothiemalja keväälle! Terveydeksi!”

Mikko: ”Ja osaatko Ella kielinaisena sanoa sen myös venäjäksi?”

Ella: ”Na zdorovje!”

Putin: –

Lavrov: –

Mikko: ”On myös aika toivotella meidän vieraillemme ja teille katsojille hilpeää iltaa, mutta ei liian hilpeää, ettei mene kierroksille, koska sitten tulee vain ne iltavillit, pyöritään sängyssään ja tuskastutaan, kun ei tule uni.”

Ella: ”Välttäkää liiallista hilpeyttä!”

Mikko: ”Ja iltavillejä!”

Putin: –

Lavrov: –

Kuvitus: Jukka Pylväs