On ihan viimeiset hetket valmistautua jouluun.

Kasvatettavat joulukuuset muotoillaan oksasaksilla kevättalvella, mutta Rainer Johanssonilla oli jäänyt vähän töitä toukokuun puolelle.

”Sen jälkeen vuosikalenterissa siirrytään istutuksiin”, hän kertoo. ”Sitten on lannoitusta ja ruohon torjuntaa.”

Loppukesästä muotoleikataan vielä toiseen kertaan ne kuuset, jotka ovat tulossa myyntiin tämän vuoden jouluksi.

”Sitten tuleekin niin sanotusti sadonkorjuu.”

Johansson kauppasi satoaan viime joulun alla Senaatintorilla, Espoossa vakiopaikka on Leppävaarassa.

Hän on myynyt kuusia vuodesta 1987. Ensimmäiset kuuset 1980-luvun lopulla olivat metsäkuusia ja latvoja, mutta sellaisia ei voi enää tuoda myyntiin.

”Tai voi, mutta niistä ei pääse eroon.”

Nykyisin Johansson viljelee joulukuuset pelloilla kotitilalla Fiskarsin lähellä. Kun kuusi on kasvanut suunnilleen metrin mittaiseksi, se leikataan ensimmäisen kerran. Sen jälkeen se muotoillaan oksasaksilla joka vuosi. Tässä on oma hommansa, sillä Johanssonilla on kasvamassa kymmeniä tuhansia kuusia, ja kasvatusaika on näin eteläisessä Suomessa tyypillisesti kahdeksasta kymmeneen vuotta.

Johanssonin uran aikana joulukuusi on muuttunut paljon.

”Ihan hurjasti”, hän vahvistaa.

Ensinnäkin nykyisin menee kaupaksi vähemmän yli kaksimetrisiä kuusia. Johansson arvelee, että joulukuusia ostavat ihmiset asuvat nyt ahtaammin kuin ennen.

Toiseksi joulukuusien ulkonäköpaineet ovat kasvaneet. Luonnollisuus ei ole muotia. Kuusen pitää olla aivan tietynlainen.

”Tuuhea ja tasainen, sellainen Aku Ankka -kuusi. Silloin se on helppo myydä.”