Marko ”Waldo” Reijonen esiintyi Euroviisuissa vuonna 2009 mutta jäi finaalin viimeiseksi. Ei se mitään, sillä kymmenen vuotta aiemmin hänellä oli suuri kansainvälinen hitti U Drive Me Crazy.

Toukokuussa 2009 Marko Reijonen käveli parkkihallissa euroviisulavan alla ja meditoi.

Waldona tunnetun artistin piti pian astella lavalle, mutta esiintyjän mieli alkoi temppuilla.

Suomessa Waldon niskaan oli kasattu pieniä ennakkosuosikin paineita. ”Vaikken kansainvälisissä vedonlyönneissä noussut koskaan kovin korkealle”, Reijonen toteaa.

Waldo’s People pääsi finaaliin tuomariäänten avulla. Arpa antoi finaaliin toiseksi viimeisen esiintymispaikan. Se on perinteisesti hyvä paikka.

Latinki oli finaalissa järjetön.

”Ihan hullu fiilis, mitä ei voi verrata mihinkään muuhun”, Reijonen muistelee.

Enne Waldoa Iso-Britannian Jade Ewen lauloi kappaleensa It’s my time. Ewen oli tunnettu laulaja. Hän oli esittänyt Leijonakuningas-musikaalissa Nalaa.

Reijonen heitti ylävitoset Ewenin kanssa ja nousi areenoista suurimmalle. Oli hänen hetkensä.

Korvanapista kuului five, four, three, two, one.

Sitten Reijonen räppäsi 120 miljoonalle tv-katsojalle. Valopetrooli läikkyi ympäri lavaa, kun paidattomat taustatanssijat heiluivat soihtujen rytmissä.

Tuloksena oli finaalin viimeinen sija.

”Kyllähän se aika karulta tuntui, kun kisan jälkeen toimittaja kysyi, miltä tuntui olla viimeinen”, Reijonen muistelee. ”Silloin teki mieli vastata rumasti.”

Reijonen hörppää kahvia Kaapelitehtaan radiostudiolla. Euroviisut eivät ole unohtuneet, sillä lapset ovat kotona Nurmijärvellä pakottaneet isän tasaiseen tahtiin katsomaan vanhan viisuvetonsa uusiksi.

”Mitään en esityksestä muuttaisi”, Reijonen kuitenkin sanoo.

Reijonen on toki seurannut myös tämän kevään Euroviisuja ja erityisesti Käärijän matkaa.

”Käärijän ympärille onnistuttiin luomaan fiksusti ilmiö. Olen onnellinen hänen puolestaan.”

Waldo’s People ei ollut Euroviisuissa mikään nuorista talenteista koottu uuden musiikin kollektiivi. Yhtye saavutti kansainvälistä menestystä jo jättihitillään U drive me crazy, joka julkaistiin jo vuonna 1998.

Myös silloin istuttiin Kaapelitehtaan radiostudiolla. Radiokanavat tappelivat, kuka saisi soittaa suomalaisittain ennenäkemättömän hitin ensimmäisenä.

Lopulta manageri linjasi kompromissin: soitto-oikeus alkaisi jokaisella kanavalla seuraavana perjantaina kello 12.

Sinä perjantaina kahdeltatoista Reijonen ajoi autolla Hietalahdentorin ohi ja selasi radiokanavia. Jokaisella soi samaan aikaan tuttu kappale.

”Olihan se aika mieletön fiilis.”

Ovet maailmalle aukenivat. Ja niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, suomalaista eurodance-yhtyettä lämppäsi Amerikan-kiertueella muun muassa Beyoncé ja Destiny’s Child. Kumpikin oli siihen aikaan vielä tuntematon suuruus.

”Isän ammatin takia olin osannut valmistautua kuuluisuuteen. Ei noussut keltainen neste päähän.”

Waldo's People Euroviisuissa 2009.

Lapsena Reijoset asuivat Itä-Pakilan idyllissä, jossa leikittiin vapaasti kaduilla ja naapurista pidettiin huolta.

Isä Heikki Reijonen työskenteli managerina ja toi Suomeen maailmantähtiä, muuan muassa Kauniiden ja rohkeiden näyttelijöitä.

Saapuipa Helsinkiin kerran myös Ritari Ässänä tunnettu David Hasselhoff.

Hän vieraili myös Reijosilla. Syötiin ja hengailtiin. Jossain kohtaa äiti pyysi nuorta Waldoa viemään roskat, mutta kohtelias supertähti tarjoutui yllättäen tehtävään.

”Siinä oli muilla lapsilla ihmeteltävää, kun Ritari Ässä heilui roskasäkin kanssa Itä-Pakilassa”, Reijonen sanoo ja nauraa.

Vuonna 1997 isän elämä päättyi. Hän kuoli äkillisesti sydänkohtaukseen vain 52-vuotiaana.

”Ei siitä vieläkään ole täysin päässyt yli.”

Tismalleen samanikäisenä myös Reijonen joutui pysähtymään. Pitkittynyt väsymys ajoi lääkärin pakeille.

Tehtiin pallolaajennus. Rutiinioperaatio, joka saattoi pelastaa Reijosen hengen.

”Samanlainen rutiinioperaatio olisi luultavasti pelastanut myös isän.”

Reijonen on aina halunnut pitää odotukset uraa kohtaan realistisina. Hänellä on ollut ”oikea työ” musiikin ohella.

Euroviisuista hän innostui seitsemänvuotiaana, kun Abba voitti kisan Waterloollaan. Sitä tulkittiin siskon kanssa olohuoneessa tennismailat mikrofoneina.

Reijonen varttui aikuiseksi, ja lopulta hänet usuttivat osallistumaan Euroviisuihin hänen omat lapsensa.

”Katsoimme vuoden 2008 viisukarsintoja ja kysyin puolileikilläni, pitäisikö iskän mennä tuonne näyttämään.”

Euroviisulavoille on moni lähtenyt näyttämään, mutta lopputulos on ollut karu. Pian kiinnostus artistiin on kaikonnut.

Myös Reijoselle kävi kalpaten. Fanit eivät jättäneet, mutta Euroviisut veivät voimat. Reijonen paloi loppuun, eikä oikein missään tuntunut olevan mieltä. Mielekkäimmäksi hommaksi muodostui ruohonleikkuu Nurmijärven-kodin pihalla.

”Piti kerätä nälkää”, Reijonen muistelee.

Se palasi viisi vuotta myöhemmin, eikä ole sen koommin kadonnut. 56-vuotias artisti jaksaa yhä tanssittaa yleisöä eurodancen tahtiin. Uusi sinkku julkaistiin viime vuonna, ja radiojuonnot kuuluvat taajuuksilla.

”Pitää olla äärimmäisen kiitollinen pisteestä, jossa olen nyt.”