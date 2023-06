Juomalaulu ja sen esittävä räppäri on Suomessa vanha konsepti.

Suomalainen ei puhu eikä pussaa. Kunnes viikonloppuna oluthanat ja lauluäänet avautuvat.

Käärijä eli Jere Pöyhönen avasi Pandoran lippaan. Enää emme pelkää

lähettää Euroviisuihin suomenkielistä artistia räppäämään juhlista ja alkoholista.

Harmi vain, että temppu tajuttiin vasta nyt. Kymmenkunta vuotta sitten Suomessa elettiin nimittäin varsinaista alkoholiriimien renessanssia.

Aste (oikealta nimeltään Jani Sutelainen) kysyi Normipäivä (2010) kappaleella Kummelin hengessä ja auto-tunen tahdittamana: millainen päivä sulla on huomenna? Normipäivähän se on, ja auto-tune sen kuin voimistui:

Mitä sit jos perjantain mä oon radalla taas,

vaikka lauantain huudan rahalla saa.

Ja onhan näitä. Stiginä tunnettu Pasi Siitonen kehotti ottamaan ryypyn yllättävän nimivalinnan saaneessa kappaleessa Ryyppy (2012). Jare & Villegalle (oikeilta nimiltään Ville Galle ja Jare Brand) villitsivät jääkiekon MM-kultaan kiihtyneen kevään Häissä (2011) tekeleellään.

Humalan hakusta juomista,

jumalan halusta huomista.

Eikä unohdeta suomiräpin kuningasta Jare Tiihonen eli Cheekiä ja hänen lauluaan Sokka irti (2012)!

Sokka irti, mä vedin päivin öin.

Läträsin vaan kesän, duunit laiminlöin.

Varteen otettavin viisukandidaatti olisi kuitenkin ollut Petri Nygårdin (oikealta nimeltään Petri Laurila) megahitti Selvä päivä (2010). Eurokriisin alhossa julkaistu kappale olisi tuonut valoa ja rehdin dokaamisen iloa eurooppalaisten kriisitietoisiin aivoihin.

Kirsikkana kakun päällä kappaleen kertosäkeestä löytyy jopa ihka-aitoja käärijämäisiä piirteitä. Cha cha cha on vain vaihtunut tättäräähän. Same same but different.

Ehtaa potentiaalia viisuklassikoksi. Nygård oli aikaansa edellä.

