Pakinoitsija Kuukautinen myy pöytää netissä ja viestittelee ostajaehdokkaiden kanssa.

Tiistai

12.10 ǀ Kuukautinen: Myydään muuton takia puinen ruokapöytä 200 €. Kunto erinomainen. Mitat 160 x 100 x 80. Vain nouto.

․

12.16 ǀ Gertzy: voitko pistää pöydäst kuvii toiselt puolelt?

12.17 ǀ Kuukautinen: En ole nyt paikalla. Mutta se on ihan samannäköinen toiseltakin puolelta.

12.42 ǀ Gertzy: voitko ottaa kuvii ku oot himas?

12.45 ǀ Kuukautinen: Se on tosiaan ihan samanlainen toiseltakin puolelta.

13.11 ǀ Gertzy: ku oot kotona, niin pystytkö laittaa lisää kuvii?

13.20 ǀ JBQJBQ: Hi what is your final bargain price?

15.23 ǀ Sepe von Håkansböle: Tuun hakemaan pöydän heti. Laita osoite niin homma rok.

15.29 ǀ Kuukautinen: Osoite on Kuukatu 3. Mihin aikaan olisit täällä?

17.45 ǀ Kuukautinen: Pystytkö sanomaan, mihin aikaan olisit tulossa?

21.53 ǀ Kuukautinen: Oletko tulossa hakemaan?

․

Keskiviikko

07.10 ǀ Djoudoj: 50 € voin tulla tänään hakea

10.39 ǀ Emilyrosa: haluun ton pöydän. voitko varaa mulle ylihuomiseen saakka?

11.02 ǀ Kuukautinen: Oletko tulossa ostamaan ylihuomenna?

16.14 ǀ Emilyrosa: pitää säätää kuljetusta. mutta jos pystyt tosiaan varaamaan siihen asti

16.22 ǀ Kuukautinen: En mielelläni kyllä varaisi.

16.22 ǀ Emilyrosa: pidä vitun pöytäs

․

Perjantai

11.10 ǀ Karri P: Tarjoon pöydästä 200

11.37 ǀ Kuukautinen: Sehän oli tosiaan sen hinta ilmoituksessakin. Milloin sulle sopisi hakea se?

13.44 ǀ aaarchie: tarjoon pöydäst 100

14.08 ǀ Kuukautinen: Pöydästä on jo tarjottu se 200.

14.09 ǀ aaarchie: aina voi keksii mielikuvitus tarjouksii

14.11 ǀ aaarchie: 100

14.12 ǀ aaarchie: ota tai jätä

14.27 ǀ Kuukautinen: Jätän.

14.28 ǀ aaarchie: 170

․

Lauantai

08.02 ǀ S Lindqvist: pöydän kunto?

10.44 ǀ Kuukautinen: Se lukee ilmoituksessa: erinomainen.

14.30 ǀ S Lindqvist: tarkoittaen mitä?

․

Sunnuntai

15.33 ǀ Peter Årpå: onnistuuko vaihto Scott-maastopyörään?

16.03 ǀ Kuukautinen: Kiitos, mutta mulla on jo pyörä.

16.05 ǀ Peter Årpå: vanteet 29 ’’. vaihteet spramin GX eagle 1x12, shimanon levyjarrut. etuhaarakka taitaa olla rocksun. muut osat pitkälti Syncrosin. pistän mukaan vaihtoparin Maxxis-renkaita märemmille keleille.

16.07 ǀ Kuukautinen: Ei kiitos.

16.07 ǀ Peter Årpå: ootko miettiny että pieni joustavuus vois helpottaa myymistä?

․

Maanantai

01.33 ǀ kutcher: 80 €?

01.47 ǀ kutcher: ??

02.01 ǀ kutcher: ????????????

10.14 ǀ Emilyrosa: ei taida kukaan haluta sun pöytää. jos varaat mulle perjantaihin asti ni pääset siitä eroon.

14.26 ǀ Hese: pöytä kiinnostelee. eli voitko tuoda tänään Leppävaaraan ?

14.30 ǀ Kuukautinen: Ilmoituksessa kyllä lukee, että vain nouto.

14.31 ǀ Hese: sulla ei autoo? eli et pysty tuomaan Leppävaaraan?

16.16 ǀ Teukka: Morjensta vaan, huomasin ilmoituksesta että ootte mahdollisesti muuttamassa ja halusin tulla tarjoamaan apua muuttokiireen keskelle. Jos olisit kiinnostunut helpottamaan muuttourakkaa, voisin tehdä sulle ilmaiseksi alan edullisimman tarjouksen muuttopalvelusta. Terveisin Teukka, Muuttopojat

18.00 ǀ Liisi: Hei, onko se ihana pöytä vielä myytävänä?

18.21 ǀ Kuukautinen: On se vielä.

18.23 ǀ Liisi: Hienoa! Ostan! Mikä olisi osoite ja pystyisitkö mitenkään tuomaan sen ulko-oven eteen huomenna klo 18?

18.24 ǀ Kuukautinen: Kuukatu 3. Saan sen ehkä kannettua portaat alas, jos pyydän naapuria auttamaan.

18.25 ǀ Liisi: Voi kiitos!

․

Tiistai

18.36 ǀ Kuukautinen: Hei olin pöydän kanssa kadulla klo 18, mutta sinua ei näkynyt.

․

Keskiviikko

12.10 ǀ Liisi: Löydettiinkin toinen pöytä, joka sopii meille paremmin.

―

Nimimerkki Kuukautinen on pakinoinut Kuukausiliitteessä vuodesta 2010 lähtien. Lisää Kuukautisen pakinoita täällä.

Kuvitus: Jukka Pylväs