Lasten uutiset

Koululaiselta: Miten saataisiin nuoret lukemaan kirjoja?

Helsingin Sanomissa

Luetun ymmärtäminen

Luetun ymmärtämistä

luen kirjoja vapaa-ajallani hyvin satunnaisesti. Jos innostun jostakin, luen sen läpi nopeasti suurella mielenkiinnolla.Mutta suurimmaksi osaksi lukemiseni rajoittuu vain koulun pakollisiin lukutehtäviin.Tämä sama tarina tuntuu toistuvan todella monella minun ikäiselläni. Puhutaan, että nuorten kirjoitus- ja lukutaito viime vuosikymmenten aikana heikentynyt merkittävästi. Tähän yhtenä syynä on nuorten lukemisen vähentyminen.Vapaa-aikanaan lukevien määrä on laskenut merkittävästi. Se on huolestuttavaa, ja asialle pitäisi tehdä jotain. Mutta mitä?sunnuntaina julkaistussa artikkelissa pohdittiin koululaisten Pisa-tulosten (oppimistulosten) laskevaa tasoa. Kun valtaosa nykynuorista ei enää lue kirjoja, yleinen sanavarasto kaventuu ja luetun ymmärtäminen heikkenee.Artikkelissa haastateltiin nykynuoria, joilla on heikko lukutaito.Asia on ajankohtainen juuri minun ja monen muun nuoren elämässä. Aihe jakaa koululaisten kesken mielipiteitä, sillä osa nuorista ei näe asiassa suurta ongelmaa.on todella tärkeä taito, jota tarvitsee joka päivä. Jos ei ymmärrä lukemaansa, on vaikea oppia.Pääset kokeisiin lukiessasi paljon nopeammin asiassa kärryille, kun ymmärrät lukemasi tekstin.Varsinkin yläkoulussa sen huomaa, kun eteesi annetaan kasa tekstejä, ja siitä pitäisi osata luoda omat mielipiteet sekä rakentaa yhtenäinen teksti.Myös kokeisiin lukeminen on iso osa koululaisen arkea. Hyvällä luetun ymmärtämisen taidolla kokeisiin valmistautumisesta selviää paljon helpommin., kirjoitustaitoa ja yleistä lukutaitoa voi kehittää parhaiten lukemalla. Miten nuoret saataisiin lukemaan kirjoja?Olen huomannut, että varsinkin alakoulussa opetussuunnitelmaan kuuluu kattavasti erilaisia kirjoja, joita pitää lukea. Kirjat ovat kuitenkin opettajien valitsemia, eivät oppilaiden.Ehkäpä tässä olisi hyvä paikka parantaa. Annetaan koululaisten itse valita kirjoja, joita he haluavat lukea. Vain niin nuoret saattavat innostua lukemisesta.nuoret innostuvat lukemisesta, kunhan he löytävät vain ensin sen oman juttunsa. Esimerkiksi itse olen lukenut Taru sormusten herrasta -kirjasarjan, ja nämä tarinat ovat omassa kiehtovassa mielikuvitusmaailmassa, johon on ollut mukava eläytyä.Kun joutuu lukemaan opettajien valitsemia kirjoja, ei välttämättä löydä sitä omaa juttuaan, josta olisi kunnolla kiinnostunut.