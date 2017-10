Lasten uutiset

Flippy Knife

Stack

Rider

Peli on toteutukseltaan hyvin yksinkertaisen idean ympärille rakennettu temppuilupeli. Pelissä on neljä erilaista haastekarttaa, joissa on jokaisessa toisistaan poikkeavaa tekemistä.Pelissä keräillään kolikoita, joilla pelaaja voi ostella erilaisia puukkoja heiteltäväksi. Kolikoiden keräily on välillä tuskallisenkin hidasta, ja sitä saakin helpotettua käyttämällä peliin oikeaa rahaa, tämä tosin ei ole pelaamisen kannalta pakollista.Peli tarjoaa mukavaa tekemistä bussimatkoille tai muuten vain tylsiin hetkiin, mutta tämäntyylisille mobiilipeleille tyypilliseen tapaan pelattava loppuu kesken aikasi heiluteltuasi virtuaalipuukkoa. Pelissä voi käyttää monia eri veitsiä, ja jokainen niistä toimii eri tavalla eri kartoissa, joten tämä luo kivan lisän pelin sisältöön.Hetken pelissä temppuiltuani olin positiivisesti yllättynyt. Peli haastoi juuri sopivasti pelaajaa. Kartat olivat tyylikkäästi tehty, eikä peli vaikuttanut halvasti tuotetulta. Pelattavaa saisi monen mobiilipelin tapaisesti olla toki vieläkin enemmän.★★★★Pelissä on ideana lisäillä uusia liikkuvia tasoja vanhojen päälle. Kyseessä ei ole ihmeellinen idea, mutta pelaaminen on sulavaa ja siihen jää helposti koukkuun. Pelissä tasojen on loksahdettava paikalleen, muuten pelattava alue pienenee pienenemistään ja peli muuttuu haasteellisemmaksi sen mukaan, kuinka pieneksi pelattava alue on päässyt pienenemään.Peliin on helppo uppoutua tylsinä hetkinä, mutta itse idea on todella yksinkertainen ja pelattavaa ei tässäkään pelissä aivan mahdottomasti ole. Peli on visuaalisesti näyttävä. Pelin taustalla pyörii animaatio, joka luo kivan vaihtuvan värimaiseman taustalle.Peli on mielestäni onnistunut. Stackissa pelaaja pääsee haastamaan itseään tai kilpailemaan muiden pelaajien kanssa, kuinka pitkälle pelissä on päässyt. Se on mukava lisä tämän tyyliseen peliin.★★★Pelissä ohjataan autoa muistuttavaa laitetta. Kun painat kaasua, eteesi tulee nopeaan tahtiin erilaisia esteitä ja niistä on päästävä ohi, niin että auto pysyy pystyssä eikä tuhoudu silppureissa. Autolla läpäistään tasoja ja ylitetään esteitä Geometry dashia muistuttavaan tapaan. Pelissä pystyy myös vaihtamaan autoa pisteillä, joita pelaajalle on ehtinyt kertyä.Hetken pelattuani huomasin pelattavuuden olevan notkeaa ja pelimaailmojen nokkelasti rakennettu. Haastetta löytyy useilta erilaisilta tasoilta. Pelattavaa löytyy tästä pelistä paljon ja se on positiivinen yllätys. Musiikki pelin taustalla ei tosin ole yhtä vauhdikasta ja mukaansatempaavaa kuin Geometry dashista tuttu musiikkimaailma.Hetken pelattuani huomasin pelin tuovan juuri mukavasti haastetta. Kun peliä pelaa aikansa, huomaa kuinka kehityt, ja pääset läpi yhä haastavammista esteradoista. On kannustavaa huomata oma kehityksensä peliä pelatessa.★★★★★