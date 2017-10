Lasten uutiset

Koululaiselta: Näin kännykät ovat kehittyneet nykyiseen muotoonsa

Ensimmäinen

Uudet

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Älypuhelin

matkapuhelin julkaistiin Suomessa vuonna 1987. Matkapuhelin ei vielä silloin mahtunut taskuun ja painoi lähes kilon. Ensimmäisestä kännykästä alkoi kehityskaari nykyisiin älypuhelimiin.Siitä lähtien matkapuhelinten kehitys on ollut jatkuvaa ja uusia ominaisuuksia on tullut koko ajan lisää. Uusimmat keksinnöt ovat muun muassa puhelimen sivuille kaartuva näyttö sekä sormenjälkitunnistin. Nykyisin lähes kaikissa älypuhelimissa on kosketusnäyttö. Kosketusnäyttö ei ole kovin vanha keksintö, sillä se kehitettiin jo vuonna 1992 IBM Simon -kännykkään.älypuhelimet tarjoavat monenlaisia toimintoja. Nykypuhelimilla voi esimerkiksi selailla internetiä, lähettää sähköposteja, pelailla pelejä, kuunnella musiikkia, lähettää viestejä sekä tietenkin puhua puheluita.Aikojen saatossa puhelimissa on jäänyt kuitenkin sivuosaan se, minkä ympärille matkapuhelin on rakennettu eli soittaminen. Älypuhelin alkaa siis nykypäivänä olla kuin mukana kulkeva tietokone.Nykypäivänä kännykkä painaa enää vain muutamia satoja grammoja ja litteytensä ansiosta puhelin mahtuu kätevästi taskuun. Älypuhelin on siis mukana kulkeva tietokone.on monelle nykyään paljon enemmän kuin vain yhteydenpitoväline. Tilastokeskuksen vuonna 2015 tehty tutkimus paljastaa, että 75 prosenttia 16–74 -vuotiaista suomalaisista käyttää älypuhelinta.Kännykkä näyttelee suurta roolia tämän päivän yhteiskunnassa.