Koululaiselta: Tätä tet-harjoitteluni opetti työelämästä

eli työelämään tutustuminen on osa yläkoulun opetussuunnitelmaa. Tet-jakson keskeisenä ideana on tehdä ammatinvalinnasta helpompaa, ja antaa paremmat mahdollisuudet kesätyön saamiseen. Tetistä opiskelija saa työkokemusta sekä oppii uusia taitoja ja hahmottaa kuvaa työelämästä. Tällaisia taitoja ei välttämättä koulusta saa.Olen nyt yläkoulun yhdeksännellä luokalla, ja meillä on ollut työelämään tutustumisjakso jokaisena yläastevuotenani. Yhdeksännen luokan tetistä olen saanut henkilökohtaisesti eniten irti. Jaoin kahden viikon tet-jaksoni kahteen työpaikkaan: Helsingin Sanomille Lasten uutisten alaisuuteen, sekä peruskoulun alakouluun. Työpaikoista ei kannata olettaa mitään johtajanpaikkoja, teethän töitä kuitenkin ilman mitään sen suurempaa koulutusta.odotin tet-jaksoltani tekemistä sekä sitä, että pääsen näkemään työelämää uudesta kuvakulmasta. Alakoulussa autoin luokanopettajia opetuksessa ja vedin satunnaisia liikunnantunteja. Näillä liikuntatunneilla harjoittelimme kartan lukemista. Pidin siitä, että pääsin opettamaan oppilaille sitä mitä itse osaan. Hämmentävää oli myös päästä ”opettajan” roolissa takaisin sellaiseen kouluun, jossa olen ollut koko alakoulun ajan.Lasten uutisista minulla ei ollut ennakko-oletuksia, mutta yllätyin siitä, kuinka sopivassa määrin minulle annettiin tekemistä. Pääsin tekemään juttuja Lasten uutisille, eikä aika käynyt tylsäksi. Työympäristö ja työntekijät vaikuttivat mukavilta. Oli myöskin mielenkiintoista nähdä, miten Lasten uutiset televisio-ohjelma tehdään ideoinnista alkaen valmiiseen lopputulokseen. Opin ylipäätänsä paljon siitä, miten media-ala toimii.Yllätyin positiivisesti ja kaikki oletukseni tet-jaksosta täyttyivät.