Lasten uutiset

Koululaiselta: Kouluille kymmenen uutta sääntöä

Meidän

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

mielestämme koulussa on tylsää, joten keksimme uudet säännöt kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. Suosittelemme näitä sääntöjä erityisesti porilaisille kouluille.Koulupäivien pituutta lyhennetään noin kahdella tunnilla eli koulupäivä saa kestää enintään neljä tuntia.Koulussa jaetaan ilmainen lämmin ruoka sekä siitä 2–3 tunnin kuluttua välipala.Liikuntatunteja lisätään jokaiselle päivälle.Koulusta ei tule läksyjä, jotta lasten ja nuorten vapaa-ajan viihtyvyys turvataan.Koulupäivään sisältyy yksi vapaatunti, koska aineisiin paneutuminen yhteen putkeen on rasittavaa.Välituntien kestoa pidennetään tarvittaessa jopa 45 minuuttiin, jolloin oppitunnin pituudeksi jää 15 minuuttia.Koulusta tehdään joka kuukausi vähintään yksi retki ja niiden lisäksi viisi luokkaretkeä lukuvuoden aikana.Koulujen pihojen viihtyvyyttä lisätään rakentamalla esimerkiksi skateparkki, kiipeilytelineitä ja keinuja.Kouluviikkoon sisällytetään yksi vapaapäivä.Opetussuunnitelmaan lisätään pakollisena elokuvatunnit.Mielipide on alun perin kirjoitettu Sanomalehtien liiton Meidän juttu -verkkolehteen.