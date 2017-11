Lasten uutiset

Verotiedot julkaistiin – mistä ihmeestä on kyse?

Marraskuun

Kaikki maksavat veroja

Kaikki

Verotiedot ovat julkista tietoa

Kerran

Miksi näin tehdään?

Verotietojen julkaisu

Supercell erottui verotiedoista

Verotiedoista

ensimmäisenä päivänä uutissivut täyttyvät aina verotiedoista., jotka tienaavat Suomessa rahaa, maksavat veroja. Eniten tienaavat maksavat eniten veroja, ja vähemmän tienaavat maksavat vähemmän veroja.Veroilla kustannetaan monia tärkeitä asioita. Esimerkiksi koulut, sairaalat ja kirjastot pyörivät pääosin verovaroin. Lisäksi verorahoilla rakennetaan esimerkiksi urheilukenttiä ja tuetaan elokuvien tekemistä.Myös työttömiä, sairaita ja eläkeläisiä autetaan yhdessä kerätyllä veropotilla.Verojen maksaminen ei ole vapaaehtoista, vaan lain mukaan niitä tulee maksaa.vuodessa julkaistaan edellisen vuoden verotiedot. Ne ovat täysin julkisia, eli kuka tahansa voi selvittää kenen tahansa verotiedot.Verotiedoista selviää kaikkien suomalaisten maksamat verot sekä verotettavat tulot, ja niistä voidaan päätellä suuntaa sille, kuinka paljon kelläkin on rahaa.Kaikkien verotiedot eivät kuitenkaan päädy otsikoihin. Toimitukset ympäri Suomen valitsevat mielenkiintoisimpia tietoja omiin uutisiinsa.jakaa paljon mielipiteitä. Joidenkin mielestä verotiedot herättävät vain kateutta rikkaita kohtaan, mutta joidenkin mielestä on tärkeää, että kansalaiset saavat tietää tarkasti verotuksesta ja veronmaksajista.Tiedoista näkee esimerkiksi sen, ovatko kaikkein rikkaimmat maksaneet veronsa Suomeen vai muuttaneet jonnekin muualle rahoja säästääkseen.Toki erittäin suuri osa ihmisistä lukee verotietoja vain puhtaasta uteliaisuudesta.selviää, että Clash of Clans -kännykkäpelistään tunnetun Supercell-peliyhtiön omistajat maksoivat rutkasti veroja viime vuonna.Neljä eniten tienannutta suomalaista olivat viime vuonna Supercellin palveluksessa.