Lasten uutiset

Koululaiselta: Olenko minä sopiva?

Ulkonäköpaineita

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

eli omaan ulko­näköön tai sen muuttumiseen liittyviä huolia kokee lähes jokainen jossain vaiheessa elämäänsä. Sosiaalinen media sekä mainonta ovat jo pitkään olleet kritiikin kohteena, sillä niiden koetaan levittävän epärealistista kehonkuvaa erityisesti nuorille.Monet nuoret tytöt ovat tyytymättömiä kehoonsa, ja heistä enemmistö haluaisi olla laihempia. Langanlaihan kehon tavoitteleminen voi johtaa syömishäiriöihin. Monet myös vertaavat itseään median tuomiin malleihin tai omiin ystäviinsä.On väärin ajatella, että ulkonäköpaineita esiintyisi vain naisilla, sillä miehetkin kärsivät niistä. Monet pojat pyrkivät jo nuorella iällä saamaan lisää lihasmassaa treenaamalla salilla. Se vaarantaa luonnollista kehitystä.Kun nuoret haalivat tietynlaista var­taloa, treenaamisesta voi tulla pakonomaista sekä ankaraa, mikä vaikuttaa negatiivisesti mielialaan.Ulkonäköpaineista onneksi puhutaan paljon, ja yhdenvertaisuutta on alettu korostaa entistä enemmän. Sanonnat ”Sisäinen kauneus on tärkeintä” sekä ”Jokainen on kaunis” ovat varmasti jokaiselle tuttuja, mutta tuovatko ne lohtua nykypäivän ulkonäköpainotteisessa maailmassa? Ovatko ulkonäkö­paineet kasvava, mahdollisesti pysäyt­tämätön ilmiö?