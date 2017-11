Lasten uutiset

Vieraita kieliä ei voi osata liikaa

Maanantaina koko maassa liputettiin ruotsalaisuuden päivän eli Suomen kaksi­kielisyyden kunniaksi.Kaksikielisyyden vuoksi suomenkieliset opettelevat koulussa ruotsia ja ruotsinkieliset suomea, vaikka jotkut ovatkin sitä mieltä, että siitä tulisi tehdä vapaaehtoista. Ajatus on se, että ruotsin sijaan kouluissa voisi oppia jotain muuta, hyödyllisempää kieltä.Edellisellä aukeamalla koululaiset Vantaalta kertovat, miten englannin opettelu sujuu, kun sen aloittaa jo alakoulun ensimmäisellä luokalla.Minun mielestäni tärkeintä on, että koulussa ylipäätään opetetaan vieraita kieliä. Niitä ei voi osata liikaa, ja mitä aiemmin kielenopettelun aloittaa, sitä paremmaksi kielitaito muodostuu.Kielten opettelusta on takuulla hyötyä.