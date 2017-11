Lasten uutiset

Koululaiselta: Miksi kouluissa on tärkeää lukea uutisia?

Uutisista saa paljon tietoa siitä, mitä maailmalla tapahtuu. On hyvä tietää myös oman kaupungin ja maan tapah­tumista. Esimerkiksi ulkomaanmatkaa suunnitellessa kannattaa seurata uutisia, että tietää, jos on jotakin, mitä maassa täytyisi varoa.



Kouluissa saadaan muutenkin paljon tietoa kaikesta, mutta uutisista oppii ja niiden lukeminen parantaa lukutaitoa, kun lukee itseään kiinnostavista aiheista.



Uutisten lukeminen kasvattaa yleissivistystä, ja niiden avulla tietää asioista paremmin. Niitä voit helposti lukea älypuhelimella vaikka koulumatkalla bussissa.



Enimmäkseen yhteiskuntaopin tunneilla käsitellään uusimpia aiheita ja uutisia. Äidinkielen tunneilla tutustutaan uutisiin ja niiden tekemiseen. Päivän puheenaiheet koostuvat myös uusimmista tapahtumista, ja jos ei lue uutisia, ei välttämättä yhtään tiedä, mistä puhutaan.



Kirjoittaja on 15-vuotias tet-harjoittelija.