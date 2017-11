Lasten uutiset

Näin alakoululaiset pääsivät ulos Suomi100-pakohuoneesta

Nyt toistetaan : Alakoululaiset ratkaisivat arvoituksia Suomi100-pakopelihuoneessa

Pakopelihuone on opettajien luokkahuoneeseen rakentama arvoitus Pohjois-Haagan ala-asteen koulussa.



Huoneessa on erilaisia Suomi100 -teemaisia tehtäviä oppilaille, jotka täytyy ratkaista.



Pakopelihuone on oppilaiden mielestä hyvä ja hauska tapa oppia asioita Suomen historiasta.



Katso video nähdäksesi pakopelihuone käytössä!



Kirjoittaja on 15-vuotias TET-harjoittelija.