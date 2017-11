Lasten uutiset

Koululaiselta: Lapsen oikeuksien päivästä juhlava

Maanantaina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

vietettiin kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää, mutta kuinka moni oli päivästä tietoinen? Kysyimme asiaa Uuraisten koulukeskuksen käytävillä ja selvisi, että lähes kukaan ei tiennyt, mikä juhlapäivä oli kyseessä.Lapsen oikeuksien päivää on vietetty Suomessa jo yli 25 vuoden ajan, mutta miten on mahdollista, ettei päivää ole onnistuttu tekemään nykyistä tunnetummaksi? Olemme miettineet joka vuosi äitien- ja isänpäivänä, että miksi ei ole omaa lastenpäivää. Meidän mielestämme lapsen oikeuksien päivästä voisi tulla tunnetumpi ja juhlavampi. Ihan kuten äitien- ja isänpäivä ovat.Lastenpäivänä kaikilla lapsilla ja aikuisilla voisi olla vapaata koulusta ja töistä, ja päivää juhlittaisiin kodeissa. Jos vapaapäivä ei ole mahdollinen, jonkun julkisuuden henkilön pitäisi tulla käymään kouluilla, jotta lapsen oikeuksien päivästä tulisi tunnettu.Lapsilla pitäisi olla myös enemmän oikeuksia lapsen päivänä. Koulussa voisi olla lepotunteja ja partytimeja. Kaikkien lasten pitäisi saada ilmainen ruoka, ja sinä päivänä ei kiusattaisi toisiamme yhtään.Yksi keino lopettaa kiusaaminen kouluissa on kertoa asiasta aikuiselle. Tosin tiedämme, että kaikki eivät uskalla kertoa – eikä kertominen aina edes auta.Teksti on alun perin julkaistu Sanomalehtien liiton Meidän juttu -verkkolehdessä.