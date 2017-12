Lasten uutiset

Tällä kertaa pelkkiä suomalaisia uutisia

Keskiviikkona Keskiviikkona

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

juhlistettiin Suomi 100 -juhlavuoden huipennusta, eli Suomen itsenäisyyspäivää. Suomi on nyt siis ollut oma itsenäinen valtio jo sadan vuoden ajan.Satavuotisjuhlan kunniaksi kaikki näiltä sivuilta löytyvät uutiset ovat tällä kertaa kotimaisia, eli tavalla tai toisella selkeästi Suomeen ja itsenäisyyspäivään liittyviä aiheita ja tapahtumia.Uutislähetyksessämme pohdimme lisäksi, miksi itsenäisyys on Suomelle (ja muillekin maille) niin tärkeä asia, että sitä on syytä juhlia näin suuresti.Kaikilla alueilla maailmassa valtion itsenäisyys ei nimittäin ole mikään itsestäänselvä asia. Suomessakin itsenäisyyden eteen on jouduttu tekemään töitä.Siksi on syytä vielä kerran esittää onnittelut satavuotiaalle Suomelle!