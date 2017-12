Lasten uutiset

Koululaiselta: Arvostetaan maatamme Suomea

Suomi on nyt satavuotias. Itsenäisyyttämme on koeteltu toistamiseen, mutta kiitos sotiemme veteraanien, olemme saaneet pitää siitä kiinni. Yhteisen ajanjaksomme aikana olemme kokeneet kovia, mutta vaikeuksista huolimatta olemme kukoistava yhteiskunta. Suomen juhlavuosi huipentui itsenäisyyspäiväämme, jolloin yli 5,5 miljoonaa syntymäpäiväsankaria saivat onnentoivotuksia sekä kunnianosoituksia maailmalta.



Ylpeydenaiheita meillä on monia. Olemme terveydenhuollon edelläkävijöitä, omistamme alati paranevan koulutusjärjestelmän sekä kuplivan teknologiateollisuuden. Sananvapautemme demokraattisessa tasavallassamme on lähes horjumaton.



Nöyrän kursailevalla Pohjolan kansallamme on pitkä historia rikkaalla kulttuurilla. Puhdas luontomme, kera tuhansien järvien, on vailla vertaa. Maailmalla meidät tunnetaan myös menestyksestä moottoriurheilulajien lisäksi jääkiekossa, erikoisesta ruokakulttuurista, joulupukista, saunasta, Nokiasta sekä Marimekosta.



Itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys, joten olkaamme kiitollisia siitä mitä meillä on. Pidetään Suomi vakaalla pohjalla seuraavienkin sukupolvien ajan!



Niklas Rantapää, 14