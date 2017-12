Lasten uutiset

Eduskunta hyväksyi kielikokeilulain – ruotsin opiskelu saattaa muuttua valinnaiseksi

Eduskunnassa

Lakia

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

hyväksyttiin tiistaina uusi kielikokeilulaki. Kielikokeilulla tarkoitetaan sitä, että noin 2 200 koululaista pääsee ensi syksynä valitsemaan kielen, jota alkaa opiskella. Ruotsin tilalle voi valita jonkin toisen vieraan kielen.Kokeiluun on valittu muutamia alueita. Näiden alueiden ensi syksynä viidennelle ja kuudennelle vuosiluokalle siirtyvät oppilaat pääsevät silloin kokeilemaan kielen valitsemista.Eduskunta joutui äänestämään asiasta, koska kaikki eivät olleet samaa mieltä. Jotkut eivät halunneet ruotsin kieltä valinnaiseksi aineeksi, osa taas halusi nostaa kokeiluun osallistuvien lapsien määrää.ryhdyttiin suunnittelemaan, koska eduskunta vastaanotti kansalaisaloitteen, jossa vaadittiin pakollisesta ruotsista luopumista. Kansalaisaloite on kansalaisten ehdotus lain muuttamiseksi tai uuden luomiseksi. Jos aloitteeseen saadaan kerättyä yli 50 000 allekirjoitusta, eduskunnan on käsiteltävä se.Ruotsin kielen opiskelu on aina ennen ollut pakollista kaikille, koska ruotsi on maamme toinen virallinen kieli. Tämä tarkoittaa sitä, että ruotsia äidinkielenään puhuvat ihmiset saavat palvelua omalla kielellään.