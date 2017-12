Lasten uutiset

Suklaata suruun ja irtokarkkeja iloon – tunnesyöminen yleistyy

on yleistynyt. Tunnesyöminen tarkoittaa sitä, että herkuttelee silloin kun on esimerkiksi iloinen, surullinen tai vihainen, eli kun tuntee jotain voimakasta.Helsingin Sanomien lukijoilta tiedusteltiin nettikyselyn avulla, kuinka yleistä tunnesyöminen on. Melkein 700 henkilöä vastasi kyselyyn. Vastauksista selvisi, että moni herkuttelee useimmiten silloin, kun on surullinen, vihainen tai yksinäinen. Jotkut kuitenkin kertoivat syövänsä myös silloin, kun he ovat iloisia. Osa taas kertoi palkitsevansa itsensä herkuilla, kun on onnistunut jossain.Tunnesyöminen on aika uusi asia. Ennen vanhaan ruokaa oli niin vähän, että sitä sai syödä vain silloin, kun oli oikeasti nälkä. Nykyään ruokaa saa helposti kaupasta, eikä esimerkiksi suklaapatukka maksa erityisen paljon.voi vähentää pohtimalla, minkä takia herkkuja tekee mieli. Välillä tulee herkuteltua vain siksi, että on nälkäinen. Silloin kannattaa mieluummin syödä jotain terveellistä. Säännöllisestä ruokailusta kannattaa muutenkin pitää huolta, koska se ehkäisee tunnesyömistä.Jos herkuttelu johtuu väsymyksestä tai surusta, voi miettiä, voisiko suklaan korvata esimerkiksi kaverin kanssa leikkimisellä, päiväunilla, vanhempien kanssa juttelulla tai mukavan laulun kuuntelemisella.