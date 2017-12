Lasten uutiset

Presidentinvaalit lähestyvät, uutislähetys kertoo missä mennään

Nyt toistetaan : Lasten uutiset 15.12. – Numeroita vai sanoja?

Tammikuun lopussa Suomessa järjestetään presidentinvaalit. Lasten uutiset kertoo, mistä vaaleissa on kyse.



Myös joululoma lähestyy, mikä tarkoittaa monelle myös todistusten jakoa. Helsinkiläisen Hiidenkiven peruskoulun oppilaat kertovat, mitä mieltä he ovat arvosanoista ja sanallisesta arvioista.



Lisäksi uutislähetyksessä opitaan, miten eläimet itkevät. Muita käsiteltäviä aiheita ovat Lucia-perinne, lumisateen aiheuttama kaaos sekä Vekkulan huutokauppa.



Lasten uutiset jää tauolle koulujen joululoman ajaksi, ja on seuraavan kerran katsottavissa 12.1.