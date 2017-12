Lasten uutiset

Koulu määräytyy nyt osoitteen perusteella myös Käpylässä ja Puistolassa

Ensi

Käpylässä

syksystä lähtien Puistolan ja Käpylän lapset jaetaan alueiden kouluihin yhtä huolellisesti kuin muuallakin Helsingissä.Tämä tarkoittaa sitä, että Yhtenäiskoulu, Koskelan ala-aste, Käpylän peruskoulu, Puistolan peruskoulu ja Puistolanraitin ala-aste saavat omat tarkat alueet, joilta ne ottavat oppilaita.Koko Helsingissä noudatetaan lähikouluperiaatetta. Jokaiselle ekaluokkalaiselle valitaan siis koulu asuinpaikan perusteella. Eli jos asut lähellä vaikkapa Hiidenkiven peruskoulua, siitä tulee sinun koulusi.ja Puistolassa on tähän asti toimittu hieman eri tavalla. Kaikille koulun aloittaville on tietysti osoitettu lähikoulu. Se, kuinka monta lasta koulun on minäkin vuonna aloittanut, on kuitenkin vaikuttanut siihen, miltä alueelta koulut ovat oppilaita saaneet. Samasta talosta on siis eri vuosina saatettu lähteä eri kouluihin. Jatkossa tämän ei pitäisi enää olla yhtä yleistä.Käpylä ja Puistola olivat Helsingin viimeiset kaupunginosat, joista tarkat rajat vielä puutuivat.