Ilotulitteet voivat olla vaarallisia, jos niitä käytetään väärin

vietetään vuoden vaihtumista, jota monilla on tapana juhlistaa ilotulituksin. Turvallisuussyistä ilotulitteita ampuessa on kuitenkin syytä muistaa seurata turvallisuusohjeita.Ilotulitteet ovat kauniita, mutta ne aiheuttavat kovaa melua, joka saattaa häiritä ihmisiä ja eläimiä. Tästä syystä ilotulitteita saa käyttää ainoastaan uudenvuodenyönä kello 18–02.tulee myös valita huolellisesti, jotta palavat ilotulitteet eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai rakennuksille. Lisäksi ilotulitteita saa ampua taivaalle vain suojalasein varustautunut yli 18-vuotias henkilö. Lapset eivät saa käyttää ilotulitteita.Tarkoita ohjeista huolimatta ilotulitteista aiheutuu joka vuosi vammoja ihmisille, koska kaikki eivät seuraa turvallisuusohjeita.Monissa kaupungeissa järjestetään siksi suuria ilotulitusnäytöksiä, joissa ammattilaiset vastaavat turvallisuudesta. Ajatus on, että ihmiset tulisivat seuraamaan näytöksiä, ja luopuisivat omista ilotulitteista.Töölönlahdella järjestetään kaksi ilotulitusnäytöstä: kello 17.30 alkava lapsille suunnattu esitys sekä Suomi 100 -juhlavuoden päättävä näytös, joka alkaa keskiyöllä.Monet kaupungit ovat myös erikseen rajoittaneet ilotulitteiden käyttöä. Esimerkiksi Helsingissä ilotulitteiden ja paukkupommien ampuminen on kielletty kaupungin keskustassa sekä tietyissä puistoissa, aukioilla ja ostoskeskuksissa.Ruotsissa on viime vuosina ryhdytty rajoittamaan ilotulitteiden käyttöä, kertoo ruotsalainen sanomalehti Dagens Nyheter. Muutamassa kaupungissa ilotulitusnäytökset on tänä vuonna päätetty korvata laservaloesityksillä, joka on luonto- ja eläinystävällisempi vaihtoehto.Ilotulitteiden mukana ympäristöön päätyy kemikaaleja, joista luonto kärsii. Monet koirat ja muut eläimet pelkäävät myös ilotulitteiden aiheuttamia ääniä.