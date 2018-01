Fakta

Tet eli työelämään tutustuminen



Tet on lyhyt, noin viikon kestävä jakso, jonka oppilas työskentelee valitsemassaan työpaikassa.



Tet on osa koulunkäyntiä, eli siitä ei makseta palkkaa.



Tet-paikan hankkiminen on oppilaan vastuulla.



Oppilas pääsee tet-jakson aikana näkemään ja kokemaan työelämää sekä toimimaan työyhteisön jäsenenä.



Tet sisältyy yläkoulun oppimäärään, eli se on pakko suorittaa.