Lasten uutiset

Miksi valeuutisia tehdään?

Sanomalehtiviikon aikana olemme käsitelleet erityisesti oikeiden uutisten ja niitä muistuttavien valeuutisten eroja. Mutta miksi valeuutisia julkaistaan?



Valeuutisia tehtaillaan usein kaupallisin päämäärin. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä tehdään rahan takia. Niitä sepitetään myös poliittisista syistä. Tämä tarkoittaa sitä, että niillä tavoitellaan omaa hyötyä. Esimerkiksi jotkut maahanmuuttokriittiset ihmiset haluavat vahvistaa ihmisten ennakkoluuloja maahanmuuttajista levittämällä vääristeltyä tietoa aiheesta internetissä.



Valeuutisille tyypillistä on se, että osa niiden tiedoista on totta. Faktojen sekaan on kuitenkin sekoitettu valheita tai vääristeltyä tietoa. Tämä tekee valeuutisten tunnistamisesta entistä hankalampaa.



Valeuutiset leviävät internetissä helposti. Ne herättävät räikeydellään kiinnostuksen, joten lukijat klikkaavat ne auki. Valeuutisia tehtailevat voivat myös saada rahaa mainostajilta. Valeuutissivustoilla on nimittäin usein erilaisten yhtiöiden ja tuotteiden mainoksia.