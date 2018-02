Lasten uutiset

Lapsetkin haluavat tietää

23 vuoden ajan helmikuun ensimmäisellä viikolla suomalaisissa lehdissä ja kouluissa on vietetty Sanomalehtiviikkoa.Vuonna 1995 aloitetun Sanomalehtiviikon on tarkoitus opettaa lapsille ja nuorille medialukutaitoa, eli kykyä lukea ja ymmärtää mediaa. Sanomalehdet ja muut mediat sisältävät paljon hyvää tietoa, mutta on silti tärkeätä pystyä itse arvioimaan niiden sisältöä.Erityisen tärkeää tämä on nykypäivänä, kun internetistä löytyy yhä enemmän harhaanjohtavaa tietoa ja valeuutisia.Tänä vuonna viikon aikana on keskitytty erityisesti siihen, että myös koululaisilla on oikeus tietää, mitä maailmassa tapahtuu. Lasten uutisissa pyrimme panostamaan tähän vuoden jokaisena päivänä, sillä lapsetkin haluavat tietää.