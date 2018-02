Lasten uutiset

vietetään saamelaisten kansallispäivää. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän alueella asuvat saamelaiset ovat Pohjois-Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Heidän asuttamaansa aluetta kutsutaan Saamenmaaksi.Alkuperäiskansa tarkoittaa ryhmää, joka on jonkin alueen alkuperäistä väestöä, vaikka heitä onkin alueella vähemmän kuin muiden ryhmien edustajia.arvioidaan olevan noin 100 000. Suomessa heitä on noin 10 000, mutta monet heistä asuvat myös Saamenmaan ulkopuolella. Esimerkiksi Helsingissä asuu noin tuhat saamelaista.He saivat oman kansallispäivänsä vuonna 1992, mutta Suomessa se lisättiin kalenteriin vasta vuonna 2004. Saamelaiset ovat muutenkin usein joutuneet taistelemaan oikeuksiensa, kuten oman kielen ja kulttuurin, puolesta.koko maassa liputetaan saamelaisten kansallispäivänä. Vuodesta 1996 saamelaisten asioita on valvonut saamelaisista koostuva Saamelaiskäräjät, jonka edustajat valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Suomen valtion on kuunneltava heidän mielipiteitään silloin, kun valtio tekee saamelaisia merkittävästi koskevia päätöksiä.