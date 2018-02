Lasten uutiset

Äärimmäisen voimakas kantoraketti kohosi eilen illalla avaruuteen

Avaruusyhtiö

Falcon Heavy

Avaruuslennosta

SpaceX lähetti ison kantoraketin avaruuteen eilen illalla noin kello 22.45 Suomen aikaa. Falcon Heavy -niminen raketti on voimakkain kantoraketti, joka avaruuteen on lähetetty yli 45 vuoteen.Kantoraketilla tarkoitetaan rakettia, jolla kuljetetaan hyötykuormaa planeetta Maan pinnalta avaruuteen. Tyypillisiä hyötykuormia ovat luotaimet ja avaruusalukset, joissa on miehistöä.lähetettiin avaruuteen Yhdysvaltojen Floridasta Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta. Raketin laukaisua lykättiin useaan kertaan tuulisen sään takia, mutta lopulta se lähti onnistuneesti matkaan.Kyseistä rakettia pidetään maailman voimakkaimpana kantorakettina. Yleisöä tuli seuraamaan Floridan itärannikolle tuhansittain.kummallisen tekee myös se, että SpaceX-yhtiön toimitusjohtajan sähköauto on tarkoitus viedä aurinkoa kiertävälle radalle, jos lento sujuu suunnitelmien mukaan.Vaikka Teslan viemistä avaruuteen on pidetty hauskana tempauksena, on sitä myös arvosteltu. Avaruudessa nimittäin kiertää jo valtavasti ihmisen sinne lähettämää avaruusromua. Esimerkiksi rikkinäiset satelliitit ovat avaruusromua.