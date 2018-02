Lasten uutiset

Kirjeenvaihtajamme Stella kertoo kuulumisiaan Kiinasta

Moi,

Täällä

Vietin

Yhtenä

olen viihtynyt täällä tosi hyvin ja aika on mennyt todella nopeasti. Kolme viimeistä viikkoa koulussa ovat olleet kaikista pahimpia, koska tulee kaikkia kokeita ja muita.Tämä on viimeinen lukuvuoteni täällä Kiinan suurimmassa kaupungissa Shanghaissa, enkä oikein tiedä, pitäisikö mennä kansainväliseen vai suomalaiseen kouluun sitten, kun muutan takaisin.ihmiset ovat todella seurallisia ja ystävällisiä. Aina joskus joku kiinalainen sanoo ”moi” ja kysyy, mistä olen kotoisin. Shanghai on iso kaupunki, joten metro on ehdottomasti paras kulkuväline, mutta välillä kuljen täällä myös pyörällä.Talvella täällä on 5–10 astetta lämmintä, mutta ulkona tuntuu joskus vielä kylmemmältä, kun tuulee.täällä joulun ja uuden vuoden. Täällä ei tullut melkein yhtään lunta, mutta sitten kun lumi tuli, koulu oli peruttu, koska tiet olivat jäässä.Yleensä viikonloppuisin me menemme pyöräilemään jonnekin. Yhtenä viikonloppuna me menimme äitini kanssa jalkahierontaan, ja siellä meille tarjottiin korvanpuhdistusta. Hierontapaikassa eräs tyttö tunki minun korvaani erikokoisia vanupuikkoja, joihin hän ruiskutti vettä. Aluksi se kutitti aika paljon, mutta sitten se alkoi vähän ärsyttää, kun joku kaivoi korvaani.viikonloppuna menin Harbiniin kavereideni kanssa. Harbin on vähän niin kuin Kiinan Lappi. Siellä oli noin 30 astetta pakkasta. Siellä oli myös maailman isoin jäästä tehty kaupunki sekä todella paljon jää- ja lumipatsaita.Me varasimme siellä pöydän hot pot -ravintolasta. Hot pot on eräänlaista kiinalaista keittoa. Siellä oli ihan hyvää ruokaa, mutta se oli ulkona pakkasessa, koska ravintola on rakennettu igluun. Nyt olen taas Shanghaissa, mutta kohta aion muuttaa takaisin Suomeen.