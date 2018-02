Lasten uutiset

Kävimme testaamassa hurjimmat pulkkamäet – katso videolta, mikä oli paras

Talvilomalla

monet käyvät pulkkailemassa, ja kaupungissa on monta mäenlaskupaikkaa. Me testasimme Helsingin hurjimmat pulkkamäet.Helsingin ainoa virallinen pulkkamäki löytyy Paloheinän ulkoilualueelta.Paloheinän mäessä on suojaverkot ja kyltit, joilla ohjeistetaan turvalliseen laskemiseen. Mäessä testilaskijan vauhti ylsi hurjaan nopeuteen, mutta lasku oli turvallinen. Paloheinässä on myös pienemmille suunnattu rinne.Sinebrychoffin puisto on lasten pulkkailuparatiisi, kun maassa on lunta. Vauhti pysyi maltillisena, mutta mäen möykkyisyys teki kyydistä höykytystä.Kaivopuiston mäessä laskevat talvisin muutkin kuin lapset. Testilaskun aikaan mäki oli jäässä, mutta muuten miellyttävässä kunnossa.Alppipuiston mäessä yksi testilaskuista päättyi rajuun kaatumiseen, ja rinteessä oli kiviä. Tätä mäkeä lienee parempi välttää.