Lasten uutiset

Yläkoululaiset lensivät Lapista Helsinkiin testaamaan taidetta – katso, miltä näytti vierailu Kiasmassa

Rovaniemeläisen

Rovaniemeläiset

Muurolan koulun kahdeksasluokkalaiset lensivät Lapista Helsinkiin katsomaan taidetta. He tutustuivat nykytaiteenmuseo Kiasman taiteeseen.Koululaiset pääsivät osallistumaan työpajoihin, joissa muun muassa askarreltiin. He myös kiersivät taidenäyttelyissä.kahdeksasluokkalaiset pääsivät vierailulle Kiasmaan, koska he osallistuvat Taidetestaajat-hankkeeseen. Taidetestaajat-hanke mahdollistaa sen, että kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset pääsevät tutustumaan kulttuurikohteisiin kolmen vuoden ajan. Kulttuurikohteita ovat esimerkiksi erilaiset museot.Taidetestaajat on Suomen Kulttuurirahaston hanke. Kulttuurirahasto haluaa, että nuoret pääsevät kokemaan taidetta, johon he eivät muuten saisi kosketusta.