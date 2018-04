Lasten uutiset

Koululaiselta: Tämän takia kannattaa harrastaa musiikkia

arkeen kuuluu musiikin kuuntelu, koska se rentouttaa.Mutta oletko koskaan ajatellut, kuinka hienoa olisi osata soittaa musiikkia itse?Soittamista voi harrastaa esimerkiksi konservatorioissa tai musiikkiopistoissa – itselle sopivassa muodossa. Soittaminen voi olla myös sosiaalista, koska sitä voi harrastaa ryhmässä. Joku nauttii soitosta pienryhmässä, toinen isossa orkesterissa ja kolmas yksin.Yksi erittäin hyvä tapa aloittaa soittaminen on bändikerho.Bändikerhossa tutustuu uusiin ihmisiin, oppii soittamaan bändisoittimia ja saa soittaa omia versioita lempikappaleistaan porukalla. Maailmasta löytyy onneksi valtava määrä erilaisia soittimia, joista valita itselle sopiva.soittamiseen kuuluu usein myös esiintyminen, mutta siitä ei kannata ottaa liikaa stressiä.Soittaminen on iso osa arkeani, ja musiikki liittyy vahvasti muihinkin harrastuksiini. Soitan paljon musiikkiopistolla ja kotona. Soitan orkesterissa, yksin ja pienryhmissä eri kokoonpanoilla. Tykkään eniten pienryhmissä soittamisesta, koska mielestäni soittaminen on hauskaa ja mukavaa varsinkin kavereiden kanssa.Pääsoittimen lisäksi voi alkaa soittamaan muuta kiinnostavaa soitinta, jota kutsutaan sivusoittimeksi. Minun pääsoittimeni on poikkihuilu ja sivusoittimeni piano. Lisäksi osallistun myös bänditoimintaan, jossa pääsee oppimaan bändisoittimien perusteita yhdessä ystävien kanssa.soittaminen voi olla kiva harrastus, musiikilla on myös paljon vaikutuksia aivojen toimintaan.Sen lisäksi, että musiikkiharrastuksen parista voi saada uusia kavereita ja kokemuksia, musiikilla on terveydellisiä vaikutuksia. Musiikki vaikuttaa nimittäin vahvasti aivoihin ja kehittää erilaisia taitoja.Musiikki stimuloi aivojen eri alueita laajemmin kuin mikään muu. Tutkimusten mukaan musiikin soittaminen vaikuttaa esimerkiksi muistiin, hienomotoriikkaan, ajan ja rytmin tajuun ja jopa halvauksien kuntoutumiseen. Musiikin soittaminen vähentää myös muistisairauksien oireita. Terveydelliset vaikutukset ovat vahvimmillaan, kun musiikin soittaminen on aktiivista.Olen saanut musiikin ansiosta paljon erilaisia esiintymiskokemuksia, uusia ihmissuhteita ja tärkeän harrastuksen. Soittamisen avulla pystyn viestimään eri ajatuksia ja luomaan elämyksen kuuntelijoille. Koen musiikin lisäävän luovuutta ja helpottavan stressiä.Musiikin soittaminen on myös yksi hyvä tapa ilmaista itseänsä.