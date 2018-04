Lasten uutiset

Sosiaalisessa mediassa kannattaa toimia harkiten – kaverille lähetetystä kuvakaappauksesta voi joutua vaikeuks

toisten lähettämiä viestejä on helppo jakaa eteenpäin, ja pohtia niiden sisältöä ystävien kanssa.On vaivattomampaa lähettää kuvakaappaus viestistä kuin koittaa selittää sen sisältöä. Kuvakaappauksella tarkoitetaan tietokoneen tai puhelimen näytöltä tallennettua kuvaa.Toisen viestin eteenpäin lähettämisestä sosiaalisessa mediassa voi joutua vaikeuksiin esimerkiksi silloin, jos alkuperäisessä viestissä on henkilökohtaisia tietoja jostain ihmisestä.Henkilökohtaisilla tiedoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa esimerkiksi tietoja henkilön ihmissuhteista tai vaikka terveydestä.Henkilökohtaisiin tietoihin ei kuitenkaan kuulu arkiset kysymykset.Jos vaikka kysyt kaverilta, mitä tuli läksyksi tai milloin on matematiikan koe, ja otat vastauksesta kuvakaappauksen, et suinkaan riko lakia. Kannattaa silti miettiä, mitä kaikkea jakaa muille sosiaalisessa mediassa.sitten kulkee raja laillisuuden ja laittomuuden välillä, kun lähettää kuvankaappauksia?Kuvittele tilanne, jossa kaverisi lähettää sinulle hauskan viestin, jossa hän paljastaa tekemiänsä mokia. Otat viestistä kuvankaappauksen ja lähetät sen eteenpäin muiden kavereidesi nähtäväksi.Harmittomalta tuntuva kiusoittelu sosiaalisessa mediassa saattaa hyvinkin olla laitonta. Kaverisi saatetaan tunnistaa viestistä, ja tietojen tahallinen levittäminen voi aiheuttaa hänelle pahaa oloa.Kiusoittelu saattaa jopa johtaa kunnianloukkaukseen, jos alkuperäisestä kirjoittajasta sanotaan jotain halventavaa tai valheellista.Nettikiusaaminen haavoittaa ihmistä yhtä paljon kuin kiusaamien julkisestikin. Sosiaalinen media on myös erilainen kiusaamisalusta, koska siellä mielipiteitä voi ilmaista anonyymisti eli nimettömästi.Jos sinua kiusataan netissä, kerro siitä heti vanhemmillesi tai muulle aikuiselle.