Vaikka

on aika viettää vappua, eli loppukevään juhlaa.Tänään on vappuaatto. Lähes koko maassa saa tänään nauttia poutaisesta juhlasäästä.Huominen vappupäivä on yleinen vapaapäivä, jolloin monet yleensä menevät vappupiknikille. Huomenna kuitenkin sataa lähes koko maassa.on perinteisesti vietetty eri maissa hieman eri syistä. Nykyään vapusta innostuvat erityisesti opiskelijat, jotka juhlivat vappua monena päivänä huhtikuun lopussa.Sinua saattaa ihmetyttää, miksi niin monella on päässään vappuna valkoinen hattu. Valkohattuiset ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon, ja pitävät päässään ylioppilaslakkia.vappua juhlitaan eri syistä, sitä saavat kuitenkin juhlia kaikenikäiset. Lasten vappuun kuuluvat perinteisesti serpentiini, vappuilmapallot, vappuhuiskat ja vappuherkut, kuten sima, tippaleivät ja munkit.Kysyimme teiltä viime viikolla, mikä on teidän mielestänne parasta vapussa. Eniten ääniä saivat munkit ja sima.Lasten uutiset toivottaa kaikille oikein hauskaa vappua!