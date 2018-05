Lasten uutiset

Saara Aalto: Euroviisut eivät jännitä minua

Hei Saara. Olen Mila, 12 vuotta. Olin katsomassa, kun esiinnyit Tikkurilassa viime vuonna. En tiedä muistatko, että otin sinun kanssasi yhteiskuvankin.

”Otitko? Teitä oli niin paljon siinä jonossa, mutta ensi kerralla ainakin varmasti muistan sinut.”

Miten sinä kuvailisit itseäsi kolmella adjektiivilla?

”Olen utelias, innostuva ja... Utelias, innokas, ja kyllä minä sanon, että positiivinen.”

Mikä on vaikeinta musiikin tekemisessä?

”Vaikeinta on ehkä idean löytäminen. Joskus studiossa voi olla sellainen tilanne, ettei oikein tiedä, mitä valita, kun ideoita on liikaa. Mistä sitä voi silloin tietää, mikä idea kannattaisi valita? Mistä tietää, kannattaisiko tehdä näin vai sittenkin noin? Se on vaikeinta.”

Kilpailet tiistaina Euroviisujen semifinaalissa Lissabonissa, Portugalissa. Jännittääkö Euroviisuihin osallistuminen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Euroviisut eivät sillä tavalla jännitä, koska haluan osallistua kisoihin enkä jännitä esiintymistä. Olen tehnyt niin paljon keikkoja ja ne ovat aina menneet hyvin, joten tiedän, ettei minulle voi tapahtua lavalla mitään pahaa. Varmaan eniten minua tulee jännittämään tuloksia odotellessa. Uskon, että minua jännittää esimerkiksi se, että pääsenkö finaaliin vai en.”

Esität Euroviisuissa UMK-finaalin voittaneen Monsters-kappaleen. Mikä sinua vastaan kilpailevista kappaleista on paras?

”En tiedä, sillä en ole kuunnellut muiden kilpailijoiden kappaleita. Olen yrittänyt olla kuuntelematta niitä, ettei vaan tulisi mitään vertailua. En halua sellaista oloa, että voi ei, tuon biisi on tuollainen, pitäisikö minunkin biisini olla tällainen.

Miten uskot itse pärjääväsi Euroviisuissa?

”Uskon, että pärjään ihan hyvin. Minun mielestäni biisi on todella hyvä ja lavashow on todella hyvä. Tiedän, että esityksenikin varmasti menee ihan hyvin, joten mielestäni meillä on kaikki mahdollisuudet pärjätä hyvin. Euroviisuissa ei voi kuitenkaan koskaan tietää, joten voi käydä myös niin, että emme saa pisteitä ja emme pääse finaaliin. Silti uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet.”