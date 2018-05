Lasten uutiset

Eetla, 11, soittaa Suomen kansallissoitinta kanteletta – ”Tykkään soittaa mahtavaa musiikkia ja käyttää bassok

Nyt toistetaan : 11-vuotiaan Eetlan soitin on kantele

Lasten uutisten

Viimeisenä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy