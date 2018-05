Suvihuvit Ankkalinnan tapaan

Lasten uutiset

on yksi vuoden huippukohdista Ankkalinnassakin, kun koulut sulkevat ovensa suven ajaksi. Pitkä loma riemastuttaa varsinkin ankanpoikia, joiden ei tarvitse kiiruhtaa opinahjoonsa viikkokausiin. Myös muut ankkalinnalaiset osaavat ottaa kesästä ilon irti, satoi tai paistoi.suosikkilomakohde vuodesta toiseen on Anccapulco kultaisine hiekkarantoineen.Myös Mummon maatilan vehreällä nurmella loikoilu houkuttelee helteisinä päivinä varsinkin Hansu-renkiä. Työ margariinitehtaassa on varsin kausiluontoista, joten Akulla on harvoin varaa ylelliseen rantalomaan. Usein hänet nähdäänkin raahustamassa autioituneen Ankkalinnan katuja, kun muut ovat paenneet helteitä virkistävämpään ilmanalaan. Lomatunnelmat täytyy tällöin loihtia kotona Paratiisitiellä, ja onneksi ammattimaisen lorvailijan puutarhasta löytyy aina riippumatto lenseitä kesähetkiä varten. Onpa Aku joskus myös lavastanut vauhdikkaan surffiloman omaan kylpyhuoneeseensa, jos naapuri on ryhtynyt rehentelemään reissujutuillaan.varma keino hankkia liput lämpöön on pesti lomakohteessa. Aku onkin nähty ahkeroimassa auringon alla muun muassa rantavahtina, matkaoppaana tai Roope-sedän palkkaamana luksushotellin palvelujen testaajana. Yksi asia on nimittäin varma kesäkuukausinakin: vanha visukinttu pyrkii kääntämään minkä tahansa myrskyn taloudelliseksi voitoksi.ankkalinnalaisia kiinnostavat kesäisin kuitenkin varsin tutut huvit, nimittäin uiminen, huvipuistossa hurvittelu ja jäätelön syöminen. Tärkeintä lieneekin löytää oma tapa viettää kaikkien aikojen kesäloma.